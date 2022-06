Lebenswerk lebt weiter

„Büffeln und Boxen“ ist die Philosophie des Vereins „Startbahn Ostbevern“. Vom Boxen fürs Leben lernen bedeutet Hausaufgaben machen, sich auf Bewerbungen vorbereiten, Sprachkenntnisse erwerben und verbessern, Benimmregeln lernen – erst zwei Stunden büffeln, dann geht es in den Boxring. Das hat sich „Startbahn“ ins Leitbild geschrieben.

Doch das vergangene Jahr hat den Verein arg getroffen: Wie sehr wurde jetzt im Rahmen der Mitgliederversammlung deutlich. Diese erste Zusammenkunft der Mitglieder nach dem plötzlichen Tod ihres Gründers, Initiators, Motors, Gönners und langjährigen ersten Vorsitzenden, Manfred Läkamp, hat den Verein in einen Schockzustand versetzt. Zusätzlich haben den Verein in vielfältiger Weise die Einschränkungen der Corona-Pandemie geprägt.

Der zweite Vorsitzende Felix Zimmermann und sein Schriftführer Dr. Meinrad Aichner führten den Verein seit dem Tod von Manfred Läkamp im Sinne des Verstorbenen weiter. Die Mitgliederversammlung nutzten die beiden, das Geschehene Revue passieren zu lassen. Zimmermann: „Wir konnten unser Projekt der Nachhilfeunterrichtung und des Sporttrainings teilweise nur in reduzierter Form durchführen. Die Schülerzahl hatte sich verringert. Auch die Motivation junger Menschen, in ‚Startbahn Ostbevern‘ sich intensiv auf das Leben vorzubereiten, hatte durch die Corona-Pandemie Spuren hinterlassen.“

Erinnerung an Manfred Läkamp

Ganz still war es, als Felix Zimmermann auf den Tod von Manfred Läkamp einging. Es sei sein Lebenswerk gewesen. „Er hat eine Lücke hinterlassen, die – wie wir jetzt immer mehr feststellen müssen – eigentlich nicht zu schließen ist“, sagt er. „Trotzdem wollen wir in seinem Sinne unsere Arbeit fortsetzen, Jugendlichen zu helfen, eine gute Startbahn für den Einstieg ins Berufsleben zu bekommen“, so Zimmermann weiter.

Die anwesenden Mitglieder, unter ihnen auch Bürgermeister Karl Piochowiak, erhielten einen umfassenden Bericht über die derzeitige Lage des Vereins. Dieser – so berichtete Felix Zimmermann – habe trotz aller Hindernisse das Ziel nicht aus den Augen verloren: „Wir haben Jugendlichen geholfen, ihre schulischen Leistungen zu verbessern und auch die körperliche Fitness zu steigern.“

Als einen großen Erfolg bezeichneten Meinrad Aichner wie Felix Zimmermann die Integration einer ehemaligen Schülerin in die Vorstandsarbeit. Gemeint war Patricia Langliz, die das Training „Praxis der Sozialkompetenzen“ übernommen hat. Dr. Meinrad Aichner war acht Jahre lang als Schriftführer und Libero tätig: Die Öffentlichkeitsarbeit, das Sponsoring, die Suche nach Fördermöglichkeiten und die Kommunikation zwischen Lehrpersonal und Vorstand sowie zwischen Boxlernstall und Josef-Annegarn-Schule standen auf seiner To-Do-Liste. Er versprach seiner Nachfolgerin, sie mit Rat und Tat zu unterstützen.

Neue Besetzungen

Bei den personellen Veränderungen hinterließ auch der Tod des Lehrers Norbert Kortmann eine Lücke. Hans Wallschlag konnte als neuer ehrenamtlich tätiger Lehrer gewonnen werden. In Hartmut Bauersfeld hat die Startbahn einen engagierten und qualifizierten Boxtrainer gefunden. Der zweite Vorsitzende Felix Zimmermann und sein Schriftführer Dr. Meinrad Aichner teilten der Versammlung mit, dass sie ihre Vorstandsarbeit nicht fortsetzen wollen. Doch das Vorstandsduo hatte die Personalfindung gut vorbereitet. Karin Läkamp, die Ehefrau des verstorbenen ersten Vorsitzenden, wurde von der Mitgliederversammlung einstimmig gewählt.

Die Versammlungsleitung lag in den Händen des Bürgermeisters. Karl Piochowiak würdigte das Engagement des Vereins, der Lehrkräfte und der Förderer, Schülern zu helfen und sie auf den Beruf vorzubereiten. Gleichzeitig machte er auch deutlich, wie sehr die Corona-Pandemie der gesamten Vereinswelt geschadet habe. „Wie kommen wir zurück in die Erfolgsspur?“, fragte sich an diesem Abend nicht nur die gerade gewählte Vorsitzende Karin Läkamp. Sie setzt bei der Zukunftsgestaltung auf ihr Team und auf die Unterstützung bewährter Kräfte. Mit Kreativität und neuen Ideen zur Wiederbelebung des Boxlernstalls soll das Modell der „Startbahn“ wieder erfolgreich in die Spur gebracht werden.

Bei den weiteren Wahlen bekam der Vorstand ein vollständig neues Gesicht: Zweiter Vorsitzender wurde Sebastian Kortmann, Schriftführerin Patrizia Langliz. Schatzmeisterin bleibt Elisabeth Bauer und Klaus Tebbe gehört als Besitzer dem Vorstand an. Die neu gewählten Vorstandsmitglieder sind zunächst für zwei Jahre im Amt. Neue Kassenprüfer sind Felix Zimmermann und Dr. Meinrad Aichner. Als Lehrkräfte stehen dem Verein Bärbel Mozynski, Manfred Pieper und Hans Wallschlag zur Verfügung.