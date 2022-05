Leezenritter sollen fleißig Rad-Kilometer sammeln

Wer ist die fahrradaktivste Kommune im Kreis? Das Rennen um diesen Titel wird am Sonntag (7. Mai) eröffnet, wenn sich die Bürgerinnen und Bürger des Kreises Warendorf im Rahmen der Aktion „Stadtradeln“ auf die Leeze schwingen, in die Pedale treten und drei Wochen lang fleißig Fahrrad-Kilometer sammeln.

Am Ende des Aktionszeitraums werden dann die Kilometer zusammengezählt und dann wird sich zeigen, welche Kommune im Kreis die meisten Kilometer „erradelt“ hat. Wenn es nach Mara Mußenbrock und Thomas Nienhaus, den beiden Stadtradeln-Ansprechpartnern in der Bevergemeinde geht, dann ist das natürlich Ostbevern.

Ostbevern das vierte Mal dabei

Für die Gemeinde ist es laut einer Pressemitteilung bereits die vierte Teilnahme an der vom Klima-Bündnis initiierten Kampagne. Im vergangenen Jahr haben 28 Ostbeverner Teams beziehungsweise 301 Ostbeverner Teilnehmer mitgemacht und insgesamt 66 391 Kilometer „erradelt“. Diese Leistung entsprach einer Vermeidung von 10.000 Kilogramm CO 2 . Dies gilt es nun zu toppen.

Teilnehmen können alle, die in Ostbevern arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen. Sie sind eingeladen, in dem Aktionszeitraum bis zum 27. Mai beruflich wie privat öfter mal das Auto stehen zu lassen und ganz bewusst auf das Fahrrad umzusteigen.

Das Kilometersammeln erfolgt wie auch schon in den Vorjahren in Stadtradeln-Teams. Die kann jeder bilden. Zudem kann man die Aktion im Rahmen einer besonderen Vorbildfunktion unterstützen, indem man Stadtradeln-Star wird. Potenzielle Stars dürfen dann allerdings in den 21 Tagen kein Auto von innen sehen und müssen sowohl beruflich wie auch privat komplett auf das Fahrrad umsteigen.

Familie, Freunde, Nachbarschaft, Arbeitskollegen

Wer mit seiner Familie, Freunden, Nachbarschaft, Arbeitskollegen der Vereins- und Klassenkameraden ein Team bilden möchte, der kann sich jederzeit unter www.stadtradeln.de/ostbevern als Team registrieren.

Mit dem Bilden von Teams ist aber nicht gemeint, dass gemeinsam in einer Gruppe geradelt werden muss. Ganz im Gegenteil. Die Teilnahme an der Kampagne eignet sich deshalb so gut, weil die gefahrenen Fahrrad-Kilometer eines jeden Teammitglieds virtuell in einem Team-Topf zusammenfließen. Zudem tragen alle geleisteten Fahrradkilometer zur Gesamtwertung der Gemeinde und zusätzlich zur Wertung des Kreises Warendorf bei, denn Letzterer misst sich in diesem Wettbewerb ebenfalls mit anderen teilnehmenden Kreisen Deutschlands.

Sehr hilfreich dabei ist die Installation der Stadtradeln-App auf dem Smartphone, denn damit kann jeder Kilometer ganz bequem in den Radelkalender eingetragen werden: www.stadtradeln.de/app.

Es gibt auch wieder tolle Preise zu gewinnen und unter allen Teilnehmern verlost der Kreis Warendorf außerdem hochwertige Preise. Weitere Infos gibt es bei Mara Mußenbrock unter 82 42 oder bei Thomas Nienhaus unter 82 89 im Rathaus.