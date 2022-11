Leprabasar wieder ein Selbstläufer

Fleißig waren die KFD-Frauen bereits im Vorfeld des Leprabasars. Am Sonntag wurden unter anderem Marmelade, Liköre, Plätzchen, Socken, Puppenkleidung und Nistkästen verkauft. Der Erlös geht an die Leprahilfe der Dr.-Ruth-Pfau-Stiftung.

Seit mehreren Jahrzehnten ist der Leprabasar fast ein Selbstläufer. Ungezählte Hände arbeiten darauf wochenlang hin, denn sie wissen: Die Nachfrage an den selbst gemachten Dingen, den kulinarischen Angeboten und Aktionen ist jedes Jahr enorm. Auch am Sonntag konnten sich die Organisatorinnen der katholischen Frauengemeinschaft schon am Vormittag nicht beklagen, durften sie doch da schon viele Besucher begrüßen.