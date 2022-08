Lernen mit digitalen Tafeln

In den Sommerferien wurde in den Schulen ordentlich gewerkelt: So wurden unter anderem digitale Tafeln und Bildschirme installiert, einige Räume bekamen neue Akustikdecken und Beleuchtung, andere neue Teppichböden.

Wenn die Schulen am kommenden Mittwoch wieder starten, dann hat sich auch in den Ostbeverner Bildungseinrichtungen über die Sommerferien einiges getan. Und dabei standen die Zeichen ganz auf Digitalisierung. So wurden in der Ambrosius-Grundschule sieben digitale Tafeln in den Klassenräumen des dritten und vierten Jahrgangs installiert. Diese digitalen Tafeln sind intelligente Geräte mit einem Touchscreen. „Sie können eine klassische Schultafel komplett ersetzen“, sagt Ulrike Jasper, Pressesprecherin der Gemeindeverwaltung. Kreide sei bei diesen Geräten natürlich nicht mehr angesagt. Elektronische Stifte ersetzen das alte Schreibmittel. „Zusätzlich besteht die Möglichkeit, durch einen eingebauten Windows-PC den großen Bildschirm wie einen normalen Computer-Arbeitsplatz zu nutzen. Außerdem bietet das System die Möglichkeit, Bildschirminhalte von den iPads der Schule auf den großen Bildschirm zu übertragen“, erläutert Jasper weiter. Die Tafel selber besteht jedoch nicht nur aus dem Bildschirm, sondern wird ergänzt durch zwei klappbare Whiteboards an den Seiten. Die klassischen grünen Schultafeln wurden überdies in den Räumen mit den neuen digitalen Geräten abgebaut.

Bildschirme verschwinden hinter Tafeln

In den Räumen des ersten und zweiten Jahrgangs – auch hier sind es sieben Klassenräume – hat sich ebenfalls etwas getan. Dort wurden große Bildschirme hinter den Tafeln installiert, auf die Inhalte von den iPads der Schule übertragen werden können.

Für zwei weitere Räume der Ambrosius-Grundschule gab es neuen Teppichboden und eine Akustikdecke inklusive neuer Beleuchtung. Die Maler waren von außen am Schulgebäude fleißig und haben die Dachüberstände frisch gestrichen.

Eine neue Akustikdecke nebst Beleuchtung gab es auch in der Franz-von-Assisi-Grundschule in einem Klassenraum und in einem Gruppenraum. Außerdem wurden die Parkettböden in einigen Bereichen überarbeitet. Gedulden müssen sich Lehrer und Schüler allerdings bei den digitalen Tafeln – sechs Stück sind vorgesehen – und zwei Displays. Krankheitsbedingt hätten diese Geräte nicht mehr vor dem Schulstart installiert werden können. Das soll allerdings in den nächsten Wochen in der unterrichtsfreien Zeit am Nachmittag geschehen, heißt es von der Gemeinde.

Rechtzeitig fertig wurde hingegen die Installation von sieben neuen Displays an der Josef-Annegarn-Schule. Komplett ersetzt wurde dort auch der alte Computerraum in den Pavillons. Der neue Raum mit 24 Schüler-Arbeitsplätzen befindet sich nun im Schulgebäude. Der bereits vorhandene zweite PC-Raum wurde mit 20 neuen Schüler-Arbeitsplätzen ausgestattet.

Neue Akustikdecken und Beleuchtung

Daneben wurde im Lehrerzimmer der Parkettboden abgeschliffen und neu versiegelt und die Pausenhalle hat einen neuen Anstrich bekommen. In einigen Klassenräume wurden Akustikdecken und neuer Beleuchtung installiert.

Wie in jedem Sommer, so erhielten auch dieses Mal alle drei Schulen zum Abschluss der Ferienbaumaßnahmen jeweils eine umfangreiche Grundreinigung.

Die digitale Ausstattung in den Schulen – Displays, digitale Tafeln und Computer – wurden zu 90 Prozent durch den Digitalpakt Schule gefördert.