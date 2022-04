62 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sind inzwischen in der Bevergemeinde gemeldet. Aber die Gemeindeverwaltung geht davon aus, dass es bald noch mehr werden. Deswegen will man vorbereitet sein. Und auch wenn man diesen Schritt, Menschen in der Turnhalle unterzubringen, nicht gehen möchte, so wurde die Halle dennoch jetzt vorbereitet.

„Ich würde mir wünschen, dass wir hier jetzt zwar ganz viel Energie und Arbeit reinstecken – und dass wir trotzdem in ein paar Wochen hier niemanden unterbringen mussten“, sagt Ordnungsamtsleiterin Barbara Roggenland am Donnerstagabend, als sie in der Turnhalle der Josef-Annegarn-Schule den Aufbau der Flüchtlingsunterkunft beobachtet. Dort lässt sich nahezu im Zeitraffer beobachten, wie die Ehrenamtlichen von DRK und Malteser Hilfsdienst eine Einheit nach der anderen mit Bauzäunen aufstellen, Betten zusammenbauen und verteilen und Schränke aufstellen.

Und dennoch: Wenn es nach Barbara Roggenland und ihren Kollegen in der Gemeindeverwaltung geht, soll hier niemand schlafen müssen. „Wir versuchen alles Menschenmögliche, um die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine anders unterzubringen“, sagt sie. Genau wie 2015 ist die Gemeinde bestrebt, dass die Turnhalle nur eine erste Anlaufstelle bleibt. „Länger als drei bis fünf Tage soll hier niemand schlafen müssen“, so die Fachbereichsleiterin. Trotzdem will die Gemeinde vorbereitet sein. Denn: „Die Vermutung liegt nahe, dass wir die Turnhalle brauchen werden“, sagte Bürgermeister Karl Piochowiak zu den zahlreichen Helfern, die an diesem Abend im Einsatz waren.

Ehrenamtliche verdienen großen Respekt

Auch in der in unmittelbarer Nähe stattfindenden Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses war die Flüchtlingssituation erneut Thema. Die Verwaltung hatte aufgrund der sich schnell verändernden Lage beschlossen, in den Ausschüssen und im Rat in dieser Zeit immer tagesaktuell zu berichten. Mit Blick auf den Einsatz der Ehrenamtlichen direkt nebenan in der Halle sagte Jochem Neumann (Grüne): „Was da geleistet wird, verdient unseren großen Respekt. Ich bin stolz, ein Ostbeverner zu sein.“ Dafür gab es nicht nur zustimmendes Klopfen aus dem Gremium, sondern auch von Barbara Roggenland und Bürgermeister Karl Piochowiak, die auch noch einmal bestätigten, dass die Mitglieder von DRK und Maltesern immer sofort zur Stelle sind, wenn man sie braucht.

Sollte die Unterkunft in der Turnhalle in den kommenden Wochen genutzt werden müssen, „dann werden sie uns auch wieder – wie schon in den anderen Flüchtlingsunterkünften auch – bei den Testungen unterstützen“, so Roggenland.

„ »Da haben wir aber auch schon ganz tolle Angebote von den Ostbeverner Kitas.« “ Barbara Roggenland

Wie berichtet, können in der Halle maximal 48 Menschen untergebracht werden. Aufgeteilt in zwölf Einheiten à vier Betten. Man achte natürlich darauf, dass Familien oder im Verbund reisende entsprechend zusammen untergebracht werden, erläutert Roggenland. Neben den Einheiten wird auch ein Aufenthaltsbereich in der Sporthalle eingerichtet – dabei auch ein Spielbereich für Kinder. „Da haben wir aber auch schon ganz tolle Angebote von den Ostbeverner Kitas“, freut sich Roggenland über die Unterstützung aus dem Ort. Inwiefern es eine Betreuung geben wird oder geben muss, ist noch nicht abschließend geklärt. Was für Barbara Roggenland allerdings feststeht: „In der Nacht ist der Sicherheitsdienst gesetzt, um den Schutz der Menschen, die hier übernachten, zu gewährleisten“, sagt sie. Sicher gestellt werden soll auch mindestens eine warme Mahlzeit am Tag. Allerdings befindet man sich auch hier noch in der konkreten Abstimmung. In diesem Fall könne man nämlich nicht, wie noch 2015, auf die Mensa der JAS zurückgreifen. Für das Frühstück und Abendessen sollen Kühlschränke im Aufenthaltsbereich aufgestellt werden. „So haben die Menschen die Möglichkeit, sich auch selbst etwas zu Essen zu machen“, sagt die Fachbereichsleiterin. „Auch wenn natürlich nicht richtig gekocht werden könne“, fügt sie hinzu.

Quarantäne wird zur Herausforderung

Eine Herausforderung werde auch noch darstellen, sollte es Infektionsfälle mit Corona geben. Dann müssten Quarantänebereiche eingerichtet werden, die dann aber nicht in der Turnhalle wären, so Roggenland. „Wir haben noch Kontingente, die uns angeboten wurden“, erläutert Karl Piochowiak. Und genau wie in Sachen Zuweisung von Flüchtlingen ändere sich auch gerade die Corona-Lage und die entsprechenden Vorgaben dazu, so Roggenland. So müsse man schauen, wie es sich entwickle.