Leuchtdauer weiter verkürzen

Um der Energiekrise Rechnung zu tragen, arbeitet man in der Gemeindeverwaltung seit dem Sommer an unterschiedlichen Sparmöglichkeiten. Immer wieder berichtet die Verwaltung dazu auch in den verschiedenen Gremien – zuletzt in der Ratssitzung, wo auch von den Politikern weitere Vorschläge gemacht wurden.

Prinzipiell könne man, um Energie zu sparen, im ganzen Ort die Straßenbeleuchtung abschalten – nur am Fußgängerüberweg an der Engelstraße ist das nicht erlaubt, erläuterte Fachbereichsleiter Hans-Heinrich Witt in der jüngsten Ratssitzung.

Bereits seit August ist der Brunnen vor dem Rathaus abgestellt. Das war seinerzeit eine erste Maßnahme zur Einsparung von Energie, als Ende Juni die zweite Warnstufe des Krisenplanes Gas vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz ausgerufen wurde. Inzwischen hat die Gemeindeverwaltung einen ganzen Katalog an Maßnahmen entwickelt, die zum Teil schon umgesetzt wurden und werden und solche, die sich noch in der Prüfung befinden.

Auch im Rat wurde das Thema erneut diskutiert, nachdem Bürgermeister Karl Piochowiak unter anderem berichtet hatte, dass die Computer im Rathaus inzwischen von der IT so umprogrammiert wurde, dass sie schneller als sonst in den Ruhezustand fallen, und sich auch die Drucker schneller abstellen, um so noch mehr Energie zu sparen.

Kein Warmwasser im Sportlerheim

Ob im Sportlerheim im Brock auch den ganzen Winter für Warmwasser gesorgt werden müsse, stellte Andre Große Hokamp (CDU) in Frage. Begründet wurde dies von der Verwaltung damit, dass die Feuerwehrleute in Brock dort nach dem Einsatz die Möglichkeit zu duschen hätten. „Das ist noch nie vorgekommen“, sagte Große Hokamp und überdies würde der angrenzende Platz auch fußballerisch den Winter über nicht genutzt, so dass eine dauerhafte Erwärmung des Wassers in seinen Augen dort nicht notwendig sei. Die Verwaltung versprach an dieser Stelle zu prüfen und nachzubessern.

„ »Die geht morgens deutlich zu spät aus.« “ Werner Stratmann (Grüne)

Ein weiteres Einsparpotenzial sah Werner Stratmann (Grüne) bei der Straßenbeleuchtung. „Die geht morgens deutlich zu spät aus“, sagte er. In seinen Augen könne das Licht mindestens eine Viertelstunde eher abgeschaltet werden und im gleichen Atemzug auch abends 15 Minuten später angeschaltet werden. „Es geht um die Dämmerungszeiten. Da ist es einfach schon so hell, dass es nicht mehr notwendig ist.“ Und weiter: „Da wäre noch was auszureizen“, war er überzeugt, traf damit aber nicht unbedingt die Meinung von Fachbereichsleiter Hans-Heinrich Witt, der auch technische Probleme benannte. Bisher fahre man die Nachtabsenkung von 21 Uhr abends bis 6.30 Uhr am nächsten Morgen. „Das haben wir schon ausgedehnt“, erklärte er die Steuerung, die über einen Dämmerungsschalter läuft. Führe man die An- und Abschaltzeiten enger zusammen, breche das System zusammen und die Lampen blieben komplett aus – so wie erst kürzlich geschehen. In seinen Augen mache die halbe Stunde „den Kohl auch nicht fett“. Nichtsdestotrotz wolle man die Thematik mitnehmen und in Rücksprache mit den Stadtwerken ausloten, was da noch möglich sei. Theoretisch könne man sogar die ganze Straßenbeleuchtung abschalten. „Mit Ausnahme des Überweges an der Engelstraße“, so Witt. Da sei man zur Beleuchtung straßenverkehrsrechtlich verpflichtet.

Polizei weist auf Gefahrensituationen hin

Bürgermeister Karl Piochowiak wies indes darauf hin, dass es ein ausführliches Schreiben der Kreispolizeibehörde gegeben habe. Darin sei ausführlich auf alle Gefahrensituationen hingewiesen worden, die durch ausgeschaltete oder auch nur abgesenkte Beleuchtung verursacht würden. „Wir sind bemüht nachzujustieren. Aber wir müssen auch reagieren, wenn es zu dunkel ist“, sagte der Verwaltungschef.

Und ein solches „Nachjustieren“ soll nun am Rathaus erfolgen. Noch kann die Beleuchtung an der Giebelfront nicht ausgeschaltet werden. Das soll sich aber ändern, so dass das Rathaus künftig – ebenso wie inzwischen schon die Kirche – nicht mehr beleuchtet wird.