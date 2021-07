Lions Club fährt vergriffene Güterins Hochwassergebiet

Susanne Dunkel steht in ihrer zerstörten Küche im Ortsteil Blessem. Im Katastrophengebiet Erftstadt-Blessem dürfen einige Anwohner in ihre Häuser zurück.

Die Mitglieder des Lions Clubs sind dankbar: 6000 Euro konnten sie bereits an den Lions Club (LC) Voreifel, Erftstadt und Zülpich überweisen, „weitere gut 25 000 Euro an Spenden haben wir bisher eingenommen“, teilt für den Lions Club Ostbevern Michael D. Hundrup mit. Der Club „bedankt sich herzlich bei allen Spendern“.

Der größte Teil davon wurde sofort an den LC Voreifel überwiesen. Von einem anderen Teil der Mittel sind dringend benötigte und im Raum Erftstadt bereits vergriffene Güter beschafft worden: Pumpen, Wasserschläuche, Gummistiefel, Schaufeln, Stirnlampen, PowerPacks oder Reinigungsmittel zum Beispiel. Diese Güter sowie auch zehn Waschmaschinen haben Mitglieder des Lions Clubs Ostbevern sowie die Firma Noventum, die sechs der Waschmaschinen finanziert hat, bereits selbst nach Erftstadt gefahren.

„Die Situation in Erftstadt und Umgebung ist nach wie vor alptraumhaft“, berichten die dortigen Lions-Mitglieder. Die direkte und schnelle Hilfe durch den Club aus Ostbevern wird sehr willkommen geheißen, weil staatliche, kommunale und andere institutionelle Hilfen sehr viel langsamer zu den Bedürftigen gelangen“, so Hundrup. Im Augenblick seit noch schnelle und vor allem unbürokratische Initiative gefragt – „die Not ist groß“.

Daher erneuert der Lions Club seinen Spendenaufruf und bittet die Öffentlichkeit, „in ihrer großartigen Hilfsbereitschaft und Solidarität nicht nachzulassen“. Der Hilfsbedarf in den Katastrophengebieten sei lange noch nicht erfüllt. Die direkte Zusammenarbeit der beiden Lions Clubs bewähre sich, Reibungsverluste gebe es keine. Die Priorisierung des Mitteleinsatzes nehme der Krisenstab vor Ort selbst vor. Hundrup: „Der Lions Club Voreifel arbeitet rund um die Uhr auch mit vielen Freiwilligen zusammen, so zum Beispiel den zahlreichen Mitgliedern der Erftstädter Karnevalsgesellschaft Klüttefunke und aus anderen Vereinen.“

Der Lions Club Ostbevern wiederum bringe nicht nur Eigenmittel und Spenden auf, sondern kanalisiere auch Spenden aus Lions Clubs der hiesigen Region.

Er bittet nochmals dringend um Spenden auf das Hilfskonto des Lions Fördervereins. Stichwort: „Soforthilfe Erftstadt“, IBAN: DE32 4036 1906 8627 2727 01 bei der Volksbank Münsterland Nord, BIC: GENODEM1IBB

Über die Verwendung der Hilfsgelder werde der Lions Club zusammen mit den Kollegen aus Erftstadt zu gegebener Zeit detaillierter berichten. Für Spenden bis 100 Euro gilt der Einzahlungsbeleg als Spendenbescheinigung gegenüber dem Finanzamt, Spendenbescheinigungen für Spenden über 100 Euro können vom Lions Club per E-Mail an info@lions-ostbevern.de angefordert werden.