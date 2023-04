Ostbevener über sexuelle Übergriffe: „Ich kann noch seinen Atem spüren“

Klaus M. hat in den 60er Jahren die Loburg in Ostbevern besucht und im Internat gewohnt. Die Schulzeit hat er nie vergessen. Ein Geistlicher hat ihn nachts in seinem Bett geküsst und die Bettdecke hochgezogen.

In den 60er Jahren hat er – nennen wir ihn Klaus M. – sein richtiger Name lautet anders und ist der Redaktion bekannt – die Loburg besucht und im Internat dort gewohnt. Klaus M. wuchs in der Nähe des Ruhrgebiets auf. Eine klassische Arbeiterfamilie. Streng katholisch. Seine Eltern hätten sich gefreut, wenn er Priester geworden wäre. Und das deutete sich offensichtlich auch an. „Ich war schon Messdiener, noch bevor ich zur Kommunion gegangen bin“, erzählt er und schmunzelt dabei.