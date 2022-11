Loburg ist „Schule der Zukunft“

Das Gymnasium Johanneum ist als „Schule der Zukunft“ ausgezeichnet worden. Geehrt wurden Schulen, die das Ziel Bildung für nachhaltige Entwicklung, kurz BNE, in den Unterricht und den Alltag ihrer Einrichtungen tragen und dort auch dauerhaft verankern.

22 Schulen aus dem gesamten Regierungsbezirk Münster – darunter das Gymnasium Johanneum – durften sich jüngst in Münster über die Auszeichnung „Schule der Zukunft“ freuen. Belohnt wurden damit Schulen, die das Ziel Bildung für nachhaltige Entwicklung, kurz BNE, in den Unterricht und den Alltag der Schulen tragen und dort auch dauerhaft verankern.

Das Landesprogramm „Schule der Zukunft“ wird mit Unterstützung der beiden nordrhein-westfälischen Ministerien für Umwelt, Naturschutz und Verkehr sowie für Schule und Bildung getragen und von der BNE-Agentur NRW koordiniert. Im Jahr 2022 erhalten insgesamt 73 Schulen und vier Netzwerke in ganz Nordrhein-Westfalen die begehrte Auszeichnung.

Das Ostbeverner Gymnasium verstehe sich als gute und gesunde Schule, der im Sinne einer Bildung für Nachhaltigkeit auch die Umwelt und das gemeinsame Miteinander ein großes Anliegen sei. Dieses Bestreben spiegele sich in den vielfältigen Angeboten der Schule wieder. Hierzu zählten die vielen Förder- und Forder-Angebote, Kooperationen mit externen Partnern in den Bereichen Gesundheit, Umweltschutz und Bildung, oder Projekte zum Thema Nachhaltigkeit, heißt es in der Begründung zur Ehrung der Loburg.

Digitalisierung im Mittelpunkt

In den vergangenen Jahren sei das schulische Engagement hinsichtlich einer kontinuierlichen Umsetzung vieler kleiner und auch größerer Projekte im Rahmen einer konsequenten Schulentwicklungsarbeit durch Auszeichnungen gewürdigt worden: „Fair-Trade-Schule“, „Gute und gesunde Schule 2020“ (Preisträger des Schulentwicklungspreises NRW) und „Schule der Zukunft – Stufe drei“.

Die aktuelle Schulentwicklungsarbeit der Loburg beschäftige sich zudem mit dem Schwerpunkt Thema Digitalisierung, heißt es weiter. In diesem Zusammenhang finde eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Schulprogramms und des Schulprofils statt.

Im Rahmen der Auszeichnungsfeier überreichen die Präsidentin des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) Dr. Sibylle Pawlowski, Judith Henke-Imgrund, Leiterin der Abteilung Schulentwicklung und Schulpastoral im Bistum Münster, sowie Angela Stähler, Bürgermeisterin der Stadt Münster, den Schulen Urkunde, Hausschild und Fahne. So können die Schulen ihr Engagement für BNE öffentlich darstellen.

Schüler und Lehrkräfte ziehen an einem Strang

„Ich freue mich besonders darüber, dass Schulen und Bildungsnetzwerke nun für ihre anspruchsvolle BNE-Arbeit gewürdigt werden, aber auch, dass das Team der Natur- und Umweltschutzakademie und die vom LANUV geförderten BNE-Regionalzentren sie dabei nach Kräften unterstützt haben“, so LANUV-Präsidentin Dr. Pawlowski.

Im Zentrum der Feierlichkeiten standen aber die beteiligten Schüler und Lehrkräfte. Gemeinsam hatten sie an ihren Schulen Arbeitsgemeinschaften ins Leben gerufen und Projektideen umgesetzt, um ihre Schulen nachhaltig und zukunftsorientiert zu gestalten.

Das Spektrum der Aktivitäten erstreckte sich von Themen wie interkulturelle Zusammenarbeit in einer globalisierten Welt über schulinterne Müllvermeidungsstrategien, wie Etablierung von Schulgärten und Bewirtschaftung von Streuobst-Wiesen in der Gemeinde oder wie Umsetzung von „Fairtrade“-Projektwochen bis hin zur strukturellen Ausrichtung der Schulgemeinde an Kriterien der Bildung für nachhaltige Entwicklung.