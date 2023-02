Lohnenswerter zweiter Anlauf

Ostbevern

Nachdem pandemiebedingt der erste Versuch Carsharing in der Bevergemeinde zu etablieren nicht so recht ins Rollen kommen wollte, soll es jetzt einen zweiten Anlauf geben. War 2019 nur ein Gemeinschaftsauto am Rathaus stationiert, sollen ab März in Ostbevern drei Stadtteilautos geparkt werden.

Von Daniela Allendorf