Lokale Akteure präsentieren Leistungsfähigkeit

Die Anbieter stehen erwartungsvoll in den Startlöchern. Nach langer Pause ist die Resonanz nun groß, so dass sich rund 60 Aussteller aus Baugewerbe, Handwerk, Industrie, Handel, Dienstleistung und Gastronomie rund um die Raiffeisenstraße im Gewerbegebiet Ost präsentieren. Am morgigen Sonntag (22. Mai) findet wieder die Gewerbeschau „Bauen und Leben“ in Ostbevern von 11 bis 18 Uhr statt.

Die bereits für 2020 geplante Gewerbeschau musste aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden. Auch Ortsverbände, Feuerwehr, DRK, THW und verschiedene Vereine nutzen die Möglichkeit, ihre Arbeit einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Die meisten der 70 Aussteller kommen aus Ostbevern.

Darüber hinaus laden zahlreiche Attraktionen für Groß und Klein zum Besuch auf der Gewerbeschau ein, darunter ein Flohmarkt und ein Kunsthandwerkermarkt, Vorführungen mit Holz, eine Ausstellung zum Katastrophenschutz in NRW und eine Kindereisenbahn. Sportlich geht es im Sparkassen-Action-Park mit Klettern, Rutschen und Torwandschießen zu.

Das Rahmenprogramm mit Verlosung

Für Verpflegung ist ebenfalls gesorgt. Getränkestände und Angebote lokaler Gastronomen werden ergänzt durch einige Wochenmarktstände und süße Spezialitäten. Die Schüler der Loburg verkaufen Kaffee und Kuchen, um im nächsten Jahr ihre Abschlussfeier damit finanzieren zu können.

Für die Verlosung können die Ostbeverner seit Ende April in der Raiffeisen Filiale Ostbevern, bei der Goldschmiede Marlene Wietkamp und bei Löwenzahn Spielwaren sowie am Rande des Wochenmarktes bereits Lose kaufen. Es steht der Gewinn attraktiver Preise in Aussicht. Hauptpreise sind ein E-Bike im Wert von 2650 Euro, zwei Mal zwei Übernachtungen für zwei Personen im Beverland-Gruppen-Resort sowie Essen und Trinken für eine Grillparty für 20 Personen. Darüber hinaus gibt es einen Gutschein im Wert von 500 Euro für eine Photovoltaik-Anlage von enerix und weitere Sachpreise zu gewinnen.

Ein Los kostet zwei Euro und kann auch auf der Veranstaltung erworben werden. Über den Reinerlös der Verlosung wird sich die Jugendfeuerwehr in Ostbevern freuen, die auf der Gewerbeschau auch im Einsatz ist.

Die Sponsoren

Der Dank geht an zahlreiche Sponsoren, die die Gewerbeschau unterstützen: Averbeck Bau GmbH & Co. KG, Beverland-Gruppen-Resort, Cord Innenausbau, David’s Frittenschmiede, enerix Warendorf, Fleischerei Hokamp, Getränke Peppenhorst, Goldschmiede Marlene Wietkamp, Kfz-Sachverständigenbüro Friedhelm Hösker, Knemeyer Ostbevern, Lammers & Kisser – Steuernavigatoren, LKF – Ludger Kolkmann Fahrzeugbau, Ludger Böckenholt GmbH, Ostbeverner Versicherungsverein a. G., Pia Hermans – Kundenberaterin VORWERK Kobold, Sparkasse Münsterland Ost, Tebbe Bedachungen, Volksbank Münsterland Nord eG, W-NT Wieler Nachrichtentechnik.