Lüfter sorgen für Schnappatmung

„Ich habe Schnappatmung bekommen, als uns Bilder der schrankgroßen Geräte gezeigt wurden“, sagte Martina Lamour, Leiterin der Franz-von-Assisi-Schule, beim Sachstandsbericht zu den Raumlüftern. Diese sollen in den Klassenräumen der gemeindlichen Schulen installiert werden, um beispielsweise die Corona-Gefahr durch einen kontinuierlichen Luftaustausch zu minimieren.

Fotos sorgen für Verwunderung

Ähnlich wie der Schulleiterin ging es auch vielen anderen Ausschussmitgliedern, als Baubereichsleiter Hans-Heinrich Witt Fotos von Geräteeinbauten in anderen Schulen zeigte. Die Anlagen sind etwa 1,50 Meter breit und 60 Zentimeter tief und wiegen als Standgerät rund 400 Kilogramm, als Wandlösung immer noch etwa 300 Kilo. Hinzu kommen, je nach Aufstellungsort, noch einige dicke Rohre in Richtung Fassade oder Fenster.

„ Bitte sprechen sie sämtliche Details vor der Aufstellung mit uns durch. “ Martina Lamour, Schulleiterin

„Bitte sprechen sie sämtliche Details vor der Aufstellung mit uns durch“, appellierte Lamour an die Verantwortlichen, die bezüglich der Größe sichtlich Bauchschmerzen hatte.

„Wir haben keine Alternative“, machte Ulrich Lunkebein (Grüne) deutlich. Denn die einzige Alternative zu den Geräten sei das regelmäßige Lüften der Klassenräume, was gerade in der kalten Jahreszeit zu einem erheblichen Mehr an Heizkosten geführt habe und zudem eine Belastung für Schüler und Lehrer gleichermaßen sei, auch wegen der dann deutlich fallenden Temperaturen.

Wolfgang Weglage (CDU) schnitt noch einen anderen Aspekt an. Er zeigte sich überrascht, dass die Verwaltung scheinbar noch mit Detailfragen beschäftigt sei, obwohl bereits vor neun Monaten die Entscheidung zur Anschaffung getroffen worden sei. „Den Schuh muss ich mir anziehen“, sagte Witt, erläuterte aber zugleich auch, dass eine Vielzahl von Fragen zu klären gewesen sei und noch ausstehe. Beispielsweise der Aufstellungsort, der jeweils individuell gewählt werden müsse, statische Aspekte wegen des hohen Gewichts und die Führung der Rohre.

Standgeräte derzeit nicht lieferbar

Und es werde noch dauern, bis die ersten Geräte stehen, sagte Baubereichsleiter Hans-Heinrich Witt. Standgeräte sind derzeit zwar lieferbar, Wandgeräte aber nicht. Wahrscheinlich ist daher, dass verschiedene Lose (Bestellungen) gebildet werden, um möglichst zügig an die Apparate zu kommen.

Dass sie bereits in diesem Winter für einen kontinuierlichen Luftaustausch sorgen, scheint unmöglich. Denn neben Lieferengpässen und einigen noch zu klärenden Fragen ist auch der Handwerkermangel ein Problem. Der Baubereichsleiter zeigte sich aber zuversichtlich, dass die Geräte im Herbst/Winter 2023 arbeiten.

Wegen der vielen offenen Fragen wurde bereits eine Verlängerung der Zuschussbewilligung beantragt. In der Ambrosius-Grundschule rechnen die Fachleute mit Kosten in Höhe von 600.000 Euro für die Raumlüfter, in der Franz-von-Assisi-Grundschule mit 530.000 Euro und in der Josef-Annegarn-Schule mit 690.000 Euro. Es gibt allerdings Zuschüsse in beträchtlicher Höhe.