Luftfilter in Schulen mit knapper Mehrheit abgelehnt

Die gemeindlichen Schulen in Ostbevern werden keine Luftfilteranlagen erhalten. Mit den Stimmen der CDU und einer von der FDP wurde der Antrag in der jüngsten Ratssitzung abglehnt. Als Begründung wurde angeführt, dass das Geld besser für dringend notwendige Sanierungen eingeplant werden solle. Die Befürworter sahen das anders.

Die Ratsmitglieder schenkten sich in ihrer letzten Sitzung vor der Weihnachtspause nichts, als es um den möglichen Einbau von raumlufttechnischen Anlagen in den Klassenzimmer der gemeindlichen Schulen in Ostbevern ging. „Wir haben uns alle nur subjektiv schlaugemacht“, niemand im Saal kenne fachliche Untersuchungen, sagte Andre Große Hokamp (CDU). Werner Stratmann (Grüne) sprach sich hingegen entschieden für den Einbau aus: „Sollte es erneut eine Pandemie geben – diese ist noch nicht zu Ende –, stünden wir ohne den Einbau genauso hilflos da wie Anfang 2020 – das wäre traurig.“