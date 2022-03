„Man muss nicht stehen bleiben“

Bewusstsein schaffen, für das was bei Ausbildungen möglich ist. Mit den Schülern ins Gespräch kommen. Kontakte knüpfen. Alle diese Dinge stehen im Fokus der Methodentage an der Josef-Annegarn-Schule. Nach zahlreichen Absagen in den vergangenen konnten diese jetzt stattfinden und brachten erneut etwas „Normalität“ in den Schulalltag.

Auch wenn die Berufsorientierungsmesse (Bomo) in diesem Jahr noch einmal aufgrund der Corona-Pandemie in abgeänderter Form stattfinden muss (WN berichteten), so ist an manchen Stellen auch im Schulalltag doch etwas wie „Normalität“ möglich. Dieses Stück „Normalität“ gab es in den vergangenen Tagen auch bei den sogenannten Methodentagen an der Josef-Annegarn-Schule. Diese Berufkontakttage sollen den Schülerinnen und Schülern der achten Klassen verschiede Firmen und Ausbildungsmöglichkeiten näher zusammenbringen.

Ein Gewinn für alle Seiten

In einem ersten Aufschlag habe man Eltern der Schüler gebeten ihre eigenen Berufe vorzustellen, für weitere Tage habe man konkret bei verschieden Firmen angefragt. So waren jüngst Vertreter der Firma Friwo, des Bauunternehmens Averbeck und von der Zahnarztpraxis Dr. Julia Läkamp in der JAS zu Gast. Ein Gewinn für alle Seiten, wie sich beispielsweise beim Besuch der achten Klasse von Klassenlehrerin Anja Hundt Schnell herausstellt: „Ich hätte so gerne einmal einen männlichen Auszubildenden“, sagt Dr. Julia Läkamp beim Blick in den Klassenraum in dem überwiegend Jungs sitzen. Kaum hat sie das gesagt, geht ein Finger hoch und ein Junge erkundigt sich nach einem Praktikumsplatz im Mai. Die Begeisterung ist Julia Läkamp trotz Maske deutlich anzumerken, sie müsste zwar noch einmal in den Kalender schauen, aber „da soll sich wohl etwas machen lassen“, verspricht sie.

„ »Die Schüler wissen oftmals auch gar nicht, welche Weiterbildungsmöglichkeiten sie nach der Ausbildung haben.« “ Dr. Julia Läkamp

Und damit ist auch eines der Ziele direkt erreicht. „Denn viele Schüler haben für ihr nächstes Praktikum noch gar keinen Platz“, sagt Meike Gerversmann, die an der Jas für die Methodentage zuständig ist. Viele der Schüler wüssten auch gar nicht, was in Ostbevern alles möglich ist. Über den direkten Kontakt zu den Firmen in der Schule, werde den Schülern überdies eine große Hürde genommen.

Es sei wichtig mit den jungen Menschen ins Gespräch zu kommen, sind sich die Vertreter der Firmen an diesem Morgen einig. „Die Schüler wissen oftmals auch gar nicht, welche Weiterbildungsmöglichkeiten sie nach der Ausbildung haben“, sagt Julia Läkamp. Es gebe so viele Möglichkeiten. „Man muss nicht stehen bleiben“, ergänzt sie. Und ein Job als Zahnmedizinische Fachangestellte, bedeute längst nicht nur am Stuhl zu stehen und abzusaugen.

Eine Stunde Zeit mit den Fachleuten

Jeweils eine Stunden verbringen die Fachleute in einer der vier achten Klassen. Dann wird rotiert, so dass alle Schüler einen Eindruck bekommen, was in den einzelnen Firmen möglich ist. Nachdem die Schule bereits Unterstützung durch die Eltern bekommen hatte, die ihre Berufe vorstellten, sei man ganz gezielt auf die Unternehmen zugegangen – mit positiver Resonanz, freut sich Gerversmann, so etwas wie ein Stück „Normalität“ zurückzugewinnen.