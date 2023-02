Manche Freundschaften bestehen schon seit Jahren

Austauschschüler aus Frankreich waren an der Loburg zu Gast. Sie waren in Gastfamilien untergebracht, nahmen am Unterricht teil und erlebten viel.

Das große Interesse daran, fremde Kulturen kennenzulernen, neue Kontakte zu knüpfen und nicht zuletzt auch die Fremdsprachenkenntnisse zu erweitern ist der Grund dafür, dass die Freundschaft zwischen dem Collegium Johanneum und dem Pariser Collège Jeanne d'Arc schon seit neun Jahren besteht. Seitdem finden regelmäßig Besuche statt.

In den vergangenen Tagen waren die französischen Schülerinnen und Schüler an der Loburg. Allen Beteiligten werden die gegenseitigen Besuche wohl lange in Erinnerung bleiben, bekommen sie doch ganz neue Eindrücke. Denn was für die Jugendlichen aus den neunten Jahrgängen besonders interessant ist: Die hiesigen Jugendlichen lernen das Stadtleben in Paris kennen, die französischen Gäste wiederum das Leben auf dem Land. „Besonders gut fanden sie die Fahrt zur Alpaka-Farm in Ennigerloh“, berichtete Lehrerin Sabine Drews, die die Partnerschaftsbesuche seit mehreren Jahren organisiert. Und auch die landwirtschaftlichen Höfe und die landschaftlichen Gegensätze zu ihrer Heimat faszinierten die ausländischen Gäste, wie Drews sagte.

Gegensätze faszinieren

Eine Fahrt zum Universum in Bremen mit Stadtbesichtigung, ebenso wie nach Münster mit Aufstieg in den Turm der Lambertikirche und ein Ausflug nach Telgte waren weitere Aktionen. Zudem unternahmen die Gastfamilien, bei denen die Franzosen untergebracht waren, viel mit den jungen Leuten. „Die Eltern sind immer sehr engagiert“, freute sich Sabine Drews über die gute Unterstützung seitens der Gastfamilien. „Sie tragen das Ganze mit großem Engagement mit.“ „Viele wären gerne länger geblieben“, erfuhr die Lehrerin aus den Rückmeldungen der französischen Gäste.

Projekt wird nachhaltig

Das Projekt wirke nachhaltig, denn manche Freundschaften halten mehrere Jahre, eine hält sogar schon seit Beginn der Partnerschaft vor neun Jahren, wie Sabine Drews erfreut berichtete. Dieses Mal fand der Austausch übrigens, zwar nicht geplant, aber für die Beteiligten doch symbolisch bedeutsam, im Zeitraum der Feierlichkeiten zum Élysée-Vertrag statt. Dieser wurde vor genau 60 Jahren zwischen Deutschland und Frankreich geschlossen und sollte die Verbundenheit und Freundschaft zwischen beiden Staaten besiegeln. Das nahmen einige Schülerinnen und Schüler der siebten Klassen zum Anlass, die Besucher mit Crêpes zu bewirten und auf Stellwänden über das Geschehen zu informieren.

Noch vor den Osterferien werden sich die Jugendlichen wiedersehen, denn dann findet der Gegenbesuch statt.