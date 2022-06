Marktführer – aber kaum jemand weiß es

Rund 2200 Mitarbeiter beschäftigt die Friwo AG weltweit, die meisten in Vietnam, aber auch rund 150 am Stammsitz in Ostbevern. Nun ist sie offiziell ein „Hidden Champion“ – ein Marktführer in ihrem Segment, von dem allerdings kaum jemand weiß.

Die Firma Friwo darf sich über eine besondere Auszeichnung freuen: Das Unternehmen wurde jüngst als ein sogenannter „Hidden Champion“ ermittelt. Darunter sind „heimliche Marktführer“ in ihrer jeweiligen Branche zu verstehen. Während Verbrauchern ihre Produkte alltäglich begegnen, ist ihnen zumeist nicht bewusst, welche Firmen sie entwickelt und produziert haben. Zudem ist oft unbekannt, dass diese Betriebe in ihrer Branche europa- oder weltweit führend sind.

Von 690 „Hidden Champions“ in Nordrhein-Westfalen kommen 13 aus dem Kreis Warendorf, wie eine Studie ergab, die das Forschungszentrum Mittelstand (FZM) der Universität Trier im Auftrag des NRW-Wirtschaftsministeriums erstellt hat. Und mit Friwo ist auch ein Unternehmen aus Ostbevern vertreten.

Stromversorgungen und digitale Antriebssteuerungen

Rolf Schwirz, Vorstandsvorsitzender der Friwo AG, sieht in der Auszeichnung „eine schöne Bestätigung des langen Weges, den unser Unternehmen seit der Gründung 1971 gegangen ist“, wie er auf Anfrage schriftlich mitteilt. Die Firma gehöre seit vielen Jahren zu den führenden Anbietern von Stromversorgungen und seit Kurzem auch von digitalen Antriebssteuerungen. Zugleich sei „das Attribut ‚hidden‘“ für ihn ein Ansporn, „die Stärken des Unternehmens noch offensiver nach außen“ zu kommunizieren.

Auf dem Weg zum „heimlichen Marktführer“ gab es in der Firmengeschichte einige Meilensteine. Der Grundstein wurde bereits 1971 gelegt, als Friwo das weltweit erste Steckernetzgerät auf den Markt brachte, das damals in Kassettenrekordern eingesetzt wurde. Darauf aufbauend habe sich „über die Jahrzehnte hinweg eine große technologische Kompetenz für alle Formen von Stromversorgungen angesammelt“, erläutert Schwirz. Dieses Know-how sei heute die Basis für die Entwicklung weiterer erfolgreicher Produkte.

Produktionsbasis in Asien

Hinzu komme, dass es die Firma immer wieder geschafft habe, sich flexibel an veränderte Rahmenbedingungen anzupassen. „Dazu gehört, dass wir bereits im Jahr 1990 eine Produktionsbasis in Asien aufgebaut haben, weil schnell klar war, dass wir unsere Produkte in großen Stückzahlen nur durch die Kostenvorteile, die Länder wie Vietnam oder China bis heute bieten, wettbewerbsfähig herstellen können.“

Ein Einschnitt sei der Verkauf der Sparte für Handy-Ladegeräte im Jahr 2008 gewesen. Letztlich habe sich dieser Schritt jedoch als weitsichtig erwiesen, meint der Vorstandsvorsitzende mit Blick auf die Entwicklung von Nokia, dem damaligen Hauptkunden des Unternehmens. Ein weiterer Meilenstein erfolgte 2018 mit dem Einstieg in das System- und Softwaregeschäft und dem Aufbau eines Lösungsportfolios für digital steuerbare Antriebslösungen, insbesondere für E-Fahrzeuge. Dadurch arbeite Friwo heute zum Beispiel mit namhaften Herstellern von E-Bikes und E-Rollern zusammen.

Geschäfte in zwei Einheiten aufgeteilt

Aufgrund dieser breiten Produktpalette sind die Geschäfte in zwei Einheiten mit je eigenen Vertriebs- und Operationsstrukturen aufgeteilt: Erstens gibt es das angestammte Stromversorgungsgeschäft mit Netzteilen, Akkupacks und Ladegeräten. Dieses bediene vor allem Kunden aus den Bereichen Medizintechnik, Herstellung mobiler Werkzeuge und Industrieautomatisierung. Zweitens entstand das Segment E-Mobility. Hier könne Friwo „sämtliche Bestandteile eines modernen elektrischen Antriebsstranges als System aus einer Hand“ anbieten.

Mit Blick auf die Zukunft sieht der Vorstandsvorsitzende in all diesen Anwendungsbereichen ein langfristiges Marktwachstum. „Aber die Musik spielt derzeit natürlich vor allem bei Elektroantrieben. Aus diesem Grund haben wir auch Ende vergangenen Jahres mit Uno Minda, einem der führenden Automobilzulieferer in Indien, ein Joint Venture geschmiedet, um gemeinsam den riesigen Markt für elek­trische Zweiräder auf dem indischen Subkontinent zu erschließen.“

Rund 2200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Nach eigenen Angaben erreichte der Konzern 2021 ein Umsatzvolumen von rund 100 Millionen Euro und beschäftigt aktuell weltweit rund 2200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon gut 2000 an den drei Standorten in der Nähe der vietnamesischen Ho-Chi-Minh-Stadt, dem früheren Saigon, wo der Großteil der Produktion erfolgt. Am Firmensitz Ostbevern sind rund 150 Personen beschäftigt, vor allem in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Prototypenherstellung und Verwaltung.

Obgleich Friwo weltweit agiert, zeigt sich die Firma zugleich heimatverbunden. So betont Rolf Schwirz: „Ostbevern ist nicht nur der rechtliche Sitz der Friwo AG, sondern spielt auch in der Praxis für unser Geschäft eine sehr wichtige Rolle.“ Aus Kundenbefragungen gehe hervor, dass die Verwurzelung in Deutschland als sehr positiv empfunden werde. Und in der „Kombination aus deutschem Entwicklungs-Know-how und den Vorteilen einer effizienten und kostengünstigeren Fertigung in Vietnam“ liege ein großer Wettbewerbsvorteil gegenüber den rein asiatischen Firmen. „Für viele unserer Kunden muss es nicht ‚Made in Germany‘ heißen, aber zumindest ‚Engineered in Germany‘.“