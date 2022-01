Mathe-Asse auf dem Weg ins NRW-Finale

Gleich acht starke Teams der Loburg mit insgesamt 31 Schülerinnen und Schülern aus den Jahrgangsstufen Q1 und Q2 nahmen in diesem Schuljahr am landesweiten Mathematik-Mannschaftswettbewerb „Alympiade/Wiskunde-B-Tag“ teil.

Großer Beliebtheit erfreut sich bei den Oberstufenschülerinnen und -schülern der Loburg auch in diesem Jahr der Leistungsvergleich mit anderen Schulen. Gleich acht starke Teams der Loburg mit insgesamt 31 Schülerinnen und Schülern aus den Jahrgangsstufen Q1 und Q2 nahmen in diesem Schuljahr am landesweiten Mathematik-Mannschaftswettbewerb „Alympiade/Wiskunde-B-Tag“ teil.

Zwei Teams erreichten mit ihren eingereichten Problemlösungsvorschlägen in der landesweiten Hauptrunde beste Bewertungsergebnisse, heißt es in einer Mitteilung des Gymnasiums: „Im Wettbewerb Wiskunde-B-Tag erreichten Jingshun Wang, Qiuchi Cao, Chuyang Wang und Shuhan Zhou den hervorragenden siebten Platz und verpassten damit nur knapp die Endrunde.“

Noch ein bisschen besser schnitten Lasse Klinkmann, Cedric Luppe, Til Borgmann und Felix Wallmeyer (alle aus der Jahrgangsstufe Q2) ab. Sie erreichten in der NRW-Hauptrunde mit ihren eingereichten Lösungen den respektablen fünften Platz und konnten sich damit für das zweitägige Landesfinale qualifizieren. Dadurch wird die gute Arbeit der Loburg im Bereich Mathematik fortgesetzt, denn Teams der Schule haben in den vergangenen Jahren des Öfteren das NRW-Finale in diesen renommierten Mathematik-Wettbewerben erreicht. 2019 gelang einem Loburger Team sogar erstmalig die Qualifikation für das internationale Finale des Wettbewerbs, heißt es von den Schule.

Zusammen mit fünf anderen besonders erfolgreichen Mannschaften aus ganz Nordrhein-Westfalen nehmen Lasse Klinkmann, Cedric Luppe, Til Borgmann und Felix Wallmeyer nun am 18. und 19. Februar dieses Jahres am Landesfinale NRW teil, in dem sie in einem zweitägigen Vergleichswettbewerb letztlich den Sieger des diesjährigen Wettbewerbs ermitteln. Dort warten neue komplexe Problemstellungen auf die begabten Loburger Mathematiker, die aber sehr zuversichtlich in die Endrunde gehen.

„Die Loburg gratuliert allen Schülerinnen und Schülern zu ihren tollen Leistungen und ihrem großen Engagement“, heißt es in der Pressemitteilung der Einrichtung abschließend.