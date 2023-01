Vandalismus: Mehr Fälle, aber nicht mehr Kosten

Vandalismus vor allem an Schulen war jetzt das Thema im Bildungsausschuss. Auf Anfrage der CDU-Fraktion ging Baubereichsleiter Hans-Heinrich Witt auf solche Fälle ein und nannte Fakten. Das Fazit: Die Zahl der Vandalismusfälle hat zwar zugenommen, die Gesamtsumme der Schäden ist aber konstant geblieben.

Vandalismus an der Josef-Annegarn-Schule Ostbevern

Vandalismus an Schulen, in Turnhallen oder anderen öffentlichen Gebäuden gibt es immer wieder. Doch wie hoch sind die jährlichen Aufwendungen dafür in Ostbevern, wie viele Fälle sind der Verwaltung bekannt und wie oft werden Verursacher ermittelt und zur Rechenschaft gezogen?