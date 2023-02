Mehr Grün für den Hanfgarten

Beschlossene Sache ist das Bauprogramm für den Hanfgarten. Es bleibt bei zwei Gehwegen mit je 1,50 Metern in der Breite auf jeder Seite. Zudem werden Grünflächen an der östlichen Einfahrt und eine zusätzliche Baumscheibe im Straßenverlauf entstehen.

Zwar muss die letzte Entscheidung im Gemeinderat am morgigen Dienstag fallen, aber bei der Vorberatung und Abstimmung im Umwelt- und Planungsausschuss gab es schon einmal grünes Licht. So wird die Abstimmung über das Bauprogramm am Hanfgarten voraussichtlich nur Formsache sein.