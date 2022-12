Mehr Raum für Windenergie

Der sachliche Teilflächennutzungsplan der Gemeinde Ostbevern ist unwirksam. Deswegen hat der Umwelt- und Planungsausschuss jetzt der Aufhebung des Planes zugestimmt, um so weiter Windkraft ermöglichen zu können und so etwas für die Energiesouveränität des Landes zu tun.

Groß war das Interesse an den Ausführungen von Michael Ahn zur Aufhebung des Sachlichen Teilflächennutzungsplanes "Windenergie" zum Flächennutzungsplan.

Die Aufhebung ist eine vernünftige Sache“, sagte Michael Ahn vom Büro Wolters und Partner direkt zu Beginn seiner Erläuterungen, wie es in Ostbevern künftig in Sachen Windenergie weitergehen soll. Was künftig in Sachen Windenergie geht oder auch nicht, wer Herr des Verfahrens ist, wer Genehmigungen erteilt oder auch was geplant ist – darauf hatte Ahn in der eigens zum Thema angesetzten Sitzung des Umwelt- und Planungsausschusses größtenteils Antworten.

Und das Interesse am Thema war groß. So voll war der Zuschauerraum bei einer Ausschusssitzung selten. Zunächst einmal, so erläuterte Michael Ahn, werde das Instrument der Konzentrationszonen gestrichen. „Sie müssen sich von dem Begriff Konzentrationszonen verabschieden“, so der Fachmann. Künftig werde es sogenannte Windenergiegebiete geben. Diese werden durch die Bezirksregierungen entwickelt und das ohne Ausschlusswirkung.

Das Ziel dabei sei eine planerische Sicherung ausreichender Flächen für Windparks bis Ende 2027. „Ostbevern hat aufgrund eines Bekanntmachungsmangels − und das betrifft auch zahlreiche andere Kommunen wie beispielsweise Everswinkel − keine wirksame Steuerungsplanung. Daher kann sich die Genehmigungsbehörde bereits jetzt über das Zonensystem der Gemeinde hinwegsetzen – spätestens aber ab dem 1. Februar 2023“, so Ahn weiter. Allerdings fehle dem Kreis als noch zuständige Genehmigungsbehörde die Normverwerfungskompetenz: Somit sei man noch auf die Mitwirkung der Gemeinde angewiesen.

Eine Heilung des damit unwirksamen sachlichen Teilflächennutzungsplanes ist nahezu ausgeschlossen, würde aber auch nur bis Ende 2027 wirken. Denn ab diesem Zeitpunkt entfällt die Steuerung der Windenergienutzung. Außerhalb der Windenergiegebiete des künftigen Regionalplans – diese Gebiete werden voraussichtlich ähnlich zu den Konzentrationszonen sein – sind Windkraftanlagen nicht mehr privilegiert, aber als „sonstige Vorhaben“ nach dem Baugesetzbuch möglich. Dabei muss nachgewiesen werden, dass kein öffentlicher Belang beeinträchtigt wird.

Das bedeutet, dass ein Bauleitplanverfahren durchgeführt werden muss, auf das es aber keinen Rechtsanspruch gibt. Für Ostbevern bestehen noch an drei Stellen Möglichkeiten einen Beitrag zur Herstellung der Energiesouveränität zu leisten, so Ahn weiter. Allerdings gehen diesen Möglichkeiten auch jetzt obligatorisch artenschutzfachliche und betriebswirtschaftliche Detailprüfungen voraus. Und konkreter: „Jedes Vorhaben muss sich wirtschaftlich tragen und alle Schutzinteressen erfüllen. Und auch der Artenschutz bleibt sehr streng“, so der Fachmann.

Aber dennoch solle man in das Aufhebungsverfahren einsteigen, sagte Michael Ahn. Denn ein solches Verfahren dauere mitunter mehrere Jahre, überdies könne man auch während des Prozesses noch aussteigen. Wenn der Plan aufgehoben wird, bedeute dies, dass Anträge auf Neuerrichtung möglich sind, solange die 1000-Meter-Abstandregelung eingehalten werde und auch sonstige Voraussetzungen eingehalten würden. Einstimmig entschied sich der Ausschuss schlussendlich für das Aufhebungsverfahren.