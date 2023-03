Mehr Unfälle auf Ostbeverns Straßen

Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der Verkehrsunfälle auf den Straßen im Kreis Warendorf von 8133 auf 8680. Auch in Ostbevern ist die Zahl der Verkehrsunfälle gestiegen. Verzeichneten die Behörden im Jahr 2021 noch 52 Verkehrsunfälle, so waren es im vergangenen Jahr 68.

Die gute Nachricht dabei: Auch im Erfassungszeitraum 2022 wurde, wie in den Jahren 2019 bis 2021, auf Ostbeverner Straßen niemand getötet. Kreisweit wurden bei Verkehrsunfällen wurden 909 Menschen getötet, schwer- oder leicht verletzt. Die zuletzt höchste Zahl an Verkehrsunfällen in der Bevergemeinde wurde im Jahr 2019 verzeichnet. Seinerzeit kam es zu 80 Einsätzen für die Rettungskräfte im Straßenverkehr. Während der Corona-Pandemie ging der Wert auf 68 Fälle im Jahr 2020 und auf besagte 52 Vorkommnisse in 2021 zurück.

Innerhalb der Anzahl der Verkehrsunfälle kam es auf Ostbeverner Gemeindegebiet zu 28 Fällen mit Personenschaden, heißt es in der jetzt veröffentlichten Statistik des Kreises Warendorf. Davon wurden in sieben Fällen Menschen schwer verletzt, bei 21 Unfällen kam es zu leichten Verletzungen. Des Weiteren verzeichnete die Polizei drei Unfälle mit schwerem Sachschaden, zwei Fälle, in denen Alkohol im Spiel war und 35 Unfälle, bei denen Unfallbeteiligte geflüchtet sind. Die Zahl der Verunglückten lag in 2022 mit 41 deutlich höher als in den Jahren zuvor. So wurden 2021 25 Verunglückte gezählt, in 2020 waren es 28 und im Jahr 2019 40 Menschen, die bei Unfällen verunglückten. Aufgeschlüsselt nach Verletzungen, wurden neun schwer verletzte Personen und 32 Leichtverletzte registriert. In der Statistik der Polizei wurden überdies die Verunglückten nach Alter, wie nach Art der Verkehrsbeteiligung erfasst. So waren drei Kinder im Alter zwischen 0 und 14 Jahren beteiligt, zwei Jugendliche zwischen 15 und 17 Jahren, fünf junge Erwachsene und neun Senioren ab einem Alter von 65 Jahren. In der größten Gruppe der Erwachsenen zwischen 25 und 64 Jahren verunglückten 22 Menschen. In erster Linie kam es bei den Unfällen in Ostbevern zu solchen mit einer Beteiligung von Pkw. An dieser Stelle wurden 28 Fälle registriert. Auch neun Unfälle mit Radfahrern – davon drei mit Pedelec – tauchen in der Statistik auf. Die Unfallhäufigkeitszahl – also die Anzahl der Personenschadensunfälle pro 100 000 Einwohner – liegt in Ostbevern bei 249 und damit noch deutlich unter den Werten anderer Kommunen im Kreis Warendorf. Dort ist Ahlen (403) Spitzenreiter. Einen niedrigeren Wert haben nur die in den Kommunen Beelen (179) und Everswinkel (228).