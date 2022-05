Mehrere Einsätze für Feuerwehr

Das Gewitter mit den heftigen Windböen sorgte am Donnerstagnachmittag für einige Feuerwehreinsätze in Ostbevern und Brock.

Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt: Das Gewitter mit heftigen Windböen sorgte am Donnerstagnachmittag gleich für mehrere Einsätze in Ostbevern und Brock. Zweimal mussten die Ehrenamtlichen ausrücken, weil nach ersten Erkenntnissen dicke Äste aus großer Höhe auf Häuserdächer gefallen waren. Es blieb in beiden Fällen bei Gebäudeschäden. Zudem mussten entlang einiger Straßen und Wege umgefallene Bäume beseitigt werden.