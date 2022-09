Mehrere Tausend Besucher dabei

Ebenso voll wie während des Erntedankumzuges am Straßenrand war es später beim Bauernmarkt.

Da ist Zufriedenheit auf allen Seiten: Der Erntedankumzug am Sonntag bescherte gleich mehreren Tausend Besuchern einen schönen Sonntagnachmittag. Und auch die Veranstalter, die Teilnehmer, die Betreiber der Stände des Bauernmarktes und der Gastronomie dürften sich einig sein: Brock kann etwas Großes auf die Beine stellen.

Thomas Korthorst war stolz auf die vielen Mitmachenden. „Viele haben sich wieder etwas Neues für ihren Wagen einfallen lassen“, freute sich der Vereinsvorsitzende und sprach gleichzeitig seinen Dank an alle aus, die sich in jeglicher Weise für den Umzug einsetzten. „Alle waren mit Begeisterung dabei“, habe er festgestellt und mit einem Blick auf den Festplatz: „Es ist einfach Wahnsinn.“

Traditionen weiterführen

Die gleiche Meinung hatte Karl Piochowiak: „Es war ein einzigartiges Erlebnis und ein absolutes Highlight für mich“, betonte der Bürgermeister, der zudem in der Ehrenkutsche mitfahren durfte. Er sei sehr beeindruckt davon gewesen, mit „wie viel Liebe alle dabei waren“ und „auch die Jugend diese Tradition transportiert“. Dafür zolle er allen Aktiven „meinen allerhöchsten Respekt“.

Die Zufriedenheit lag auch aufseiten der Standbetreiber, wie die Organisatorin des Bauernmarktes, Marion Wonnemann, erzählte. Das hätten sie ihr gegenüber mehrfach geäußert, teils seien die Anbieter auch sehr erstaunt von der Höhe der Besucherzahl gewesen.

Diese zollten der Veranstaltung großes Lob: „Das ist ja toll, was hier alles geboten wird“, sagte ein Gast aus Münster nach dem Umzug und während des Gangs entlang der Stände. „Das tut richtig gut, mal wieder die alten Dinge zu sehen und sich zu erinnern“, so ein Senior.

Da der Erntedankumzug eigentlich vor zwei Jahren hätte stattfinden sollen, man aber andererseits wieder in den üblichen Turnus kommen möchte, die Veranstaltung in fünfjähriger Wiederholung und immer zum Wechsel der Jahrzehnts durchzuführen, gibt es nun verschiedene Möglichkeiten. „Der nächste Umzug ist für 2026, der danach für 2030 geplant“, kündigte Thomas Korthorst an. Dann sei man nach zwei mal vier Jahren wieder im normalen Rhythmus, erklärte er. Letztendlich wolle man ja auch damit die Tradition weiterführen.