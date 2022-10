Mehrwert schaffen durch Netzwerke

Netzwerke schaffen und einen Mehrwert für das eigene Unternehmen bekommen: Das ist Sinn und Zweck des Unternehmerinnenabends, der nun zum zweiten Mal stattfand. Da die Resonanz dieses Mal noch größer war, werden Margarete Götker (Gleichstellungsbeauftragte) und Yvonne Ganzert (Wirtschaftsförderin) eine solche Veranstaltung wiederholen.

Dem Vortrag der Unternehmungsberaterin Astrid Hochbahn, die das Marketing und die Kunden-Akquise zum Hauptthema machte, schloss sich der Austausch der Anwesenden in Kleingruppen an. „Das ist sehr gut angekommen“, meinte Yvonne Ganzert hinterher. Man habe aber festgestellt, dass insgesamt die Zeit zu knapp bemessen war, um so ausführlich miteinander sprechen zu können, wie gewollt.

So planen Yvonne Ganzert und Margarete Götker den nächsten Unternehmerinnenabend als Workshop. Dieser soll die Selbstreflexion auf die eigene Selbstständigkeit anregen um beispielsweise Wege zu finden, wie „man mehr Kunden abholen kann“, erklärte Yvonne Ganzert.

Veranstalten möchten die Organisatorinnen den nächsten Abend möglichst im November. Da es sich um keine feste Gruppe handelt, können sich weitere interessierte Gründerinnen und Unternehmerinnen gerne angesprochen fühlen.