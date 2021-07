Meinung der Bürgerschaft ist gefragt

Die Themen Klimawandel und Klimaschutz seien zwar seit Jahren fest in Ostbevern verankert, so schreibt die Gemeindeverwaltung in einer Pressenotiz. Dennoch: Weitere wichtige Weichen sollen rund um dieses Thema gestellt. Deshalb ruft die Gemeindeverwaltung dazu auf, sich an einer Umfrage zu beteiligen. Auch Jugendliche sind eingeladen, ihre Meinung zu kundzutun.

Die Nachrichten über die Unwetterkatastrophe in weiten Teilen von NRW und Rheinland-Pfalz sorgen gerade allerorten für große Betroffenheit – auch in Ostbevern. „Die Folgen des Klimawandels sind – wenngleich natürlich nicht in diesem Ausmaß – mittlerweile auch in der Bevergemeinde zunehmend spürbar. Auch hier werden die Menschen immer häufiger mit extremen Niederschlagsereignissen, längeren Trockenperioden und höheren Temperaturen konfrontiert“, schreibt die Gemeindeverwaltung. Zwar seien die Themen Klimawandel und Klimaschutz seit vielen Jahren fest in Ostbevern verankert, doch für die Verantwortlichen im Rathaus sei es jetzt an der Zeit, weitere wichtige Weichen für die Zukunft der Gemeinde zu stellen.

Dazu soll das aus dem Jahr 2011 stammende Klimaschutzkonzept fortgeschrieben werden, „um weitere plan- und sinnvolle Strategien zu entwickeln, damit den Herausforderungen der Klimaveränderungen mit effektiven und alltagstauglichen Maßnahmen begegnet werden kann“. Ziel ist es, dass Ostbevern im Jahr 2030 klimaneutral agieren kann.

Unterstützung durch die Bürgerschaft

Hierzu, so schreibt die Gemeindeverwaltung, bedürfe es allerdings der Unterstützung und Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger. Mittels einer Umfrage möchte die Gemeindeverwaltung herausfinden, wie die Bürger der Gemeinde über die Gestaltung des Klimaschutzes sowie über eine Energie- und Mobilitätswende vor Ort denken. „Welche Ideen haben sie, um die angestrebte Klimaneutralität zu erreichen?“, fragt die Gemeinde. „Oder gibt es Gründe, warum es vielleicht nicht gelingen kann? An welchen Stellschrauben müssen Ostbeverns Politiker drehen? Und wie möchten die Ostbeverner in einem „Ostbevern 2030“ leben?“

In Zusammenarbeit mit dem Büro „energielenker“ aus Greven hat die Gemeindeverwaltung deshalb eine Umfrage zum Thema „Klimaschutzarbeit“ gestartet. Bis zum 31. August können Bürger der Verwaltung anonym ihre Meinungen und Eindrücke zum Thema Klimaschutz, Klimawandel und Klimafolgenanpassung mitteilen.

Per QR-Code geht es direkt zur Umfrage. Foto: Gemeinde Ostbevern

Zusätzlich liegen im Rathaus-Foyer Papierexemplare aus. Diese können Interessierte mitnehmen und in Ruhe zu Hause ausfüllen und sie dann anschließend in den Briefkasten des Rathauses einwerfen. Wer weder einen Internetanschluss hat noch ins Rathaus kommen kann, der kann bei Lambertus Borgmann, im Rathaus für die Klimaschutzumfrage zuständig, unter

0 25 32 / 82-88 einen Fragebogen anfordern.

Die Beantwortung der Fragen werde etwa zehn Minuten in Anspruch nehmen. Bürgermeister Karl Piochowiak hofft, dass sich möglichst viele beteiligen. „Jeder ausgefüllte Fragebogen hilft, ein umfassendes Stimmungsbild der Bevölkerung einzufangen und wichtige Erkenntnisse für die Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes zu gewinnen“, wirbt er deshalb für die Teilnahme. Auch Jugendliche sind eingeladen, ihre Meinung kundzutun. Auf der Seite der Gemeindeverwaltung ist für diese Altersgruppe eine eigene Umfrage eingestellt.

Der Fragebogen ist unter www.ostbevern.de erhältlich oder per Scan des QR-Codes direkt erreichbar.