Messdiener ziehen Kerze für Osternacht

Schweres Gerät kam beim Osterkerzen-Ziehen der Messdiener in der Nähe des Edith-Stein-Hauses zum Einsatz. Die Ministranten nutzten für die Aktion einen schweren Trecker mit Frontlader, um sich die kraftzehrende Muskelarbeit zu ersparen.

Zu einem Hingucker wurde das Geschehen unter anderem für etliche Teilnehmer der Osnabrücker Wallfahrt, denn während der Mittagspause in Ostbevern wurden viele Pilger auf die Arbeit der Messdiener aufmerksam.

Bereits seit Jahren ziehen sie nach eigenen Angaben die Kerze für die Osternacht. Insofern sind sie auch von den restlichen Ausrüstungsgegenständen her gesehen bestens ausgestattet, um eine so stattliche Kerze erstellen zu können. Frühmorgens fingen sie an, am späteren Abend – nach ungezählten Durchgängen – war das Schmuckstück dann fertig. Nun hat es ausreichend Zeit zum Auskühlen, und außerdem können rechtzeitig die weiteren Arbeiten wie die Gestaltung in Angriff genommen werden.