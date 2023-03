MGV will musikalisches Rad wieder in Schwung bringen

Hocherfreut war Klaus Brandes, Vorsitzender des Männergesangvereins, als er bei der Mitgliederversammlung drei neue Sänger begrüßte, die sich vor einigen Monaten bereits dem Verein angeschlossen haben und nun in Zukunft den Männergesang in Ostbevern verstärken werden. Zum Rückblick und Ausblick trafen sich die Mitglieder des MGV zusammen mit der Dirigentin Elena Königsfeld im Vereinslokal Alte Post − nun mit neuem Namen „Einklang“.

Entwicklung des Kinderchores

Nach der Stärkung durch ein Essen wurden die verpflichtenden Punkte der Tagesordnung abgearbeitet. So war es die Aufgabe von Sänger Norbert Laufer in Vertretung seiner Frau und Dirigentin der Beverspatzen Monika Grewe-Laufer, über die Entwicklung des Kinderchores zu berichten. Nach Corona konnten erfreulicherweise nun wieder viele Auftritte möglich gemacht werden – so auch mit dem Männerchor am Kastaniensonntag oder auch bei Aktivitäten „rund um den Sommerkasten“.

Reger Gesang und viel musikalisches Leben

Raimund Brehm erörterte als Schatzmeister die finanzielle Situation des Vereins. Die beiden Kassenprüfer Fritz Averbeck und Peter Licher bescheinigten laut einer Pressemitteilung eine einwandfreie Führung, so dass der Vorstand entlastet werden konnte. Auch der Bericht des Vorsitzenden über die Veranstaltungen des Chores selbst zeigte auf, dass wieder reger Gesang und viel musikalisches Leben eingekehrt ist. Beispielhaft nannte Brandes den Auftritt bei der Matinee des Kreischorverbandes in Albachten zum 155-jährigen Bestehen des Vereins im vergangenen Jahr.

Im Mittelpunkt der Planungen für das Jahr 2023 stünde wieder, so Brandes, „der Zusammenarbeit mit den hiesigen Chören wieder frisches Leben einzuhauchen und nach Corona das gesangliche Rad in Ostbevern wieder in Schwung zu bringen“.

Bruno Liedtke geehrt

Eine besondere Ehrung wurde zum Abschluss Sänger Bruno Liedtke zuteil. Der langjährige erste Bass wurde mit einer Ehrenurkunde „50 Jahre Sänger im MGV“ ausgezeichnet.