Michael-Keller-Weg verschwindet

Den Michael-Keller-Weg soll es in Ostbevern künftig nicht mehr geben. Das ist vor einigen Wochen in einer Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses deutlich geworden. Und in ebendiese Richtung geht das Verfahren jetzt weiter, nachdem auch die Anwohner zugestimmt haben.

Jetzt steht es fest: Was vor einigen Wochen noch deutlicher Wunsch aus der Politik war, wird nun, nach einer Befragung der Anwohner, umgesetzt – vorbehaltlich der finalen Entscheidung in der Ratssitzung. Den Michael-Keller-Weg wird es künftig in Ostbevern nicht mehr geben. „Der Name sollte aus dem Ortsbild verschwinden“, sagte Wolfgang Weglage (CDU) in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses noch einmal.

Mehr aus der Austausch eines Straßenschildes

Anfang September hatte die Politik die Gemeindeverwaltung beauftragt, Anlieger des Michael-Keller-Weges anzuschreiben und um Stellungnahmen zu bitten. Neben dieser Bitte enthielt das Schreiben auch Informationen zur Person Michael Keller, wie auch Erläuterungen zu den Gründen der Straßenumbenennung. Außerdem gab es Erklärungen zu den Folgen der Umbenennung, rechtlicher wie auch finanzieller Art. Gerade letzteres brachte auch Sebastian Meyberg (SPD) noch einmal in die Diskussion ein. „Es ist nicht damit getan, das Straßenschild auszutauschen“, sagte er und schlug vor, beispielsweise einen Betrag von 3000 Euro pro Anwohner bereitzustellen, um eventuelle Kosten zu decken. Grund für diesen Vorschlag war die Einwendung eines Anwohners, der mehrere Firmen unter der Adresse „Michael-Keller-Weg“ laufen hat und seine Kosten für Änderungen und Ummeldungen mit 20.000 bis 25.000 Euro bezifferte.

Keine Verpflichtung zur Kostenübernahme

„Bestimmte Kosten werden von uns übernommen“, erklärte Barbara Roggenland, Ordnungsamtsleiterin der Gemeinde. Darunter beispielsweise die Neubeantragung von Ausweisdokumenten mit einer entsprechenden Änderung der Daten. Auch für einen neuen Führerschein würden keine Gebühren anfallen. „Ansonsten sind wird nicht verpflichtet Kosten zu übernehmen“, sagte sie weiter. Rechtlich müssen Anwohner eine Umbenennung dulden. Wenn Kommunen einspringen, dann ist das eine freiwillige Leistung. Und deswegen sollte man Zahlungen gar nicht erst anvisieren, fand Heinz-Hugo Horstmann (CDU). „Wir sparen am meisten Geld, wenn wird uns nicht beteiligen“, sagte er, worauf sich das Gremium am Ende auch verständigte.

Doch wie geht es jetzt weiter. Nach der Vorberatung im Haupt- und Finanzausschuss steht in der Ratssitzung am kommenden Donnerstag (17. November) der endgültige Beschluss an. Danach werde die Entscheidung bekanntgemacht, und für ein Jahr würden beide Straßennamen gelten und auch auf der Beschilderung genannt.

Neuer Name beschlossen

In einem gemeinsamen Schreiben hatten sich die Anwohner dafür ausgesprochen, einen Namen zu wählen, der sich an der örtlichen Lage und bereits im Wohngebiet vorhandenen Straßennamen orientiert. Als Vorschläge standen „Zur Gräfte“, Gräftenweg“ oder „Schlossstraße“ im Raum. Die Politik entschied sich schlussendlich für die Bezeichnung „Zur Gräfte“. Das neue Straßenschild wird die Gemeinde voraussichtlich 150 Euro kosten.