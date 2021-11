Nach einem Jahr Pause konnte der Schützenverein Loburg seine Generalversammlung zur Freude der Mitglieder und des Vorstandes unter Einhaltung der Corona-Regeln durchführen. Der Bericht des Schriftführers Reinhard Drees fiel aufgrund vieler ausgefallener Veranstaltungen relativ kurz und knapp aus. Auch der Kassenbericht von Kassierer Manfred Leinkenjost war etwas kürzer als gewohnt. Trotz einiger größerer Investitionen und notwendiger Reparaturen am Schützenplatz geht der Verein mit einem Plus ins neue Jahr. Bei den anstehenden Wahlen wurde der zweite Vorsitzende Bernd Annegarn im Amt bestätigt, für die ausscheidende Steffi Schröder wurde Anna Leinkenjost in den Vorstand gewählt. Der Vorsitzende, Thomas Große Stetzkamp, konnte sein Tagesordnungsprogramm schnell abarbeiten und versäumte es auch nicht, all den Helfern für ihren unermüdlichen Einsatz zu danken, denn auch ohne Veranstaltungen muss der Platz gepflegt und in Stand gehalten werden. Alle Anwesenden und der Vorstand hoffen auf ein relativ normales Jahr 2022. Die Planungen für das Winterfest am 5. Februar und für das kommende Schützenfest laufen. Und alle Beteiligten hoffen, dass der Durchführung nichts im Wege steht.