Mit Geschichten fesseln

Einige Mitglieder der Eichendorff-Initiative haben am Freitag zum Vorlesetag in die Mehrgenerationenhütte eingeladen. Für die verschiedenen Alterssparten wurde entsprechende Literatur ausgesucht.

Etliche hiesige Institutionen beteiligen sich seit Jahren am bundesweiten Vorlesetag. Auch in der Bevergemeinde wurden am Freitag in den verschiedenen Einrichtungen besonders viele Bücher gewälzt und Geschichten vorgetragen. Das machten auch einige Mitglieder der Eichendorff-Initiative. Sie luden dazu in ihre Mehrgenerationenhütte ein.