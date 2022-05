Mit Krawatte zum Einsatz

Allzeit bereit: So könnte man das titeln, was am Freitagabend anlässlich der Jahreshauptversammlung der Ostbeverner Gesamtwehr passierte. Ferdi Haverkamp hatte gerade den Bericht über die Einsatzzahlen des vergangenen Jahres beendet, da schlugen in der Halle lautstark zahllose Piepser an – ein Einsatz.

Innerhalb von Sekundenbruchteilen wurde aus der eher geselligen Versammlung eine ernste Angelegenheit. Ein Großteil der Anwesenden schlüpfte vom Dienstanzug samt Krawatte in die Einsatzkleidung mit Helm, um nach kurzer Zeit mit den vor der Wache abgestellten Fahrzeugen mit Blaulicht und Martinshorn loszufahren.

Die eigentliche Versammlung musste warten, genauso wie die zahlreichen Gäste, bis nach rund einer halben Stunde die Fahrzeuge wieder zurückkamen. Ein Heimrauchmelder hatte angeschlagen, als die Hausbewohner nicht da waren. Ein aufmerksamer Spaziergänger hatte die Feuerwehr gerufen, die aber nach kurzer Prüfung der Lage wieder abrücken konnte.

95 Einsatze und 1675 Stunden geleistet

Einer von insgesamt 95 Einsätzen, zu denen die Mitglieder des Löschzuges Ostbevern und der Löschgruppe Brock im vergangenen Jahr ausrücken mussten, das hatte Ferdi Haverkamp zuvor in Vertretung von Hubertus Wiewel deutlich gemacht. Das Gros waren dabei sogenannte Technische Hilfeleistungen (56). Zudem wurden die Ehrenamtlichen zu 34 Brandeinsätzen gerufen. Acht Mal wurde überörtlich geholfen, darunter auch bei der Flutkatastrophe im Ahrtal. 1675 Einsatzstunden wurden im Jahr 2021 geleistet.

Ende vergangenen Jahres hatte die Gesamtwehr 170 Mitglieder, 14 mehr als noch im Jahr zuvor. 24 Aktive hat derzeit die Jugendfeuerwehr, und die Kinderfeuerwehr kommt auf 20 Nachwuchskräfte. Die Ehrenabteilung besteht aus 16 Mitgliedern.

Haverkamp erinnerte kurz an die schwierigen Ausbildungszeiten bedingt durch die Corona-Pandemie, bevor er den TEO-Verbund der drei Feuerwehren Telgte, Everswinkel und Ostbevern als „Vorzeigeprojekt“ lobte. Zudem erinnerte er an die Beschaffung des neuen Einsatzleitwagens kurz vor dem Jahreswechsel, ein wichtiger Baustein im Fahrzeugkonzept.

„ »„Ihr alle habt ein hohes Maß an Umsichtigkeit und Disziplin in diesen schwierigen Zeiten gezeigt.« “ Wehrführer Michael Saabe

In Sachen Einhaltung von Corona-Schutzmaßnahmen hatte Gemeindebrandinspektor Michael Saabe zuvor der Truppe ein Bestzeugnis ausgestellt: „Ihr alle habt ein hohes Maß an Umsichtigkeit und Disziplin in diesen schwierigen Zeiten gezeigt“, lobte er.

„Kinder sind unsere Zukunft, sie sichern das Fortbestehen der Feuerwehr Ostbevern“, betonte Claudia Wiewel, Leiterin der Kinderfeuerwehr. Die Pandemie hatte allerdings auch in diesem Bereich für einige Restriktionen gesorgt, vieles konnte nur online stattfinden.

Ähnlich erging es der Jugendfeuerwehr, das betonte Vincent Sievert in seinem Bericht für die Nachwuchsabteilung. 15 Dienste konnten zwar geleistet werden, das neue Zelt, das der Förderverein spendiert hatte, allerdings noch kein einziges Mal genutzt werden.

Für die Ehrenabteilung berichtete Franz Saabe von den Veranstaltungen.

Wehrführer Michael Saabe bat in seinem Bericht bezüglich des Neubaus in Brock die Anwesenden noch um Geduld. Aktuell würden von einem Ingenieurbüro die Daten der Standortanalyse ausgewertet. Sobald diese vorliegen, soll eine Entscheidung getroffen werden. Und, das ließ Saabe bereits durchblicken, das könne dann auch der Zeitpunkt sein, sich von etwas zu verabschieden, wenn es nicht oder nur mit erheblichen Problemen realisierbar sei. Entschieden sei allerdings noch nichts.

Bürgermeister Karl Piochowiak betonte nicht nur mit Blick auf den wenige Minuten vorher absolvierten Einsatz: „Angesichts einer so engagierten Truppe kann mal als Bürgermeister nur stolz sein.“ Auch er bat bezüglich der Gerätehausplanungen in Brock noch um Geduld, um zu einer konstruktiven Lösung zu kommen. Mit Blick auf die Wehrleitung bezeichnete er das Team um Michael Saabe als „mahnend, fordernd und konstruktiv“ zugleich. Das alles sei richtig, um am Ende ein gemeinsames Ziel zu erreichen, den Brandschutz bestmöglich sicherzustellen. Die TEO-Kooperation der Feuerwehren bezeichnete er als landesweites Erfolgsmodell mit Vorzeigecharakter.

Nach der Einsatzunterbrechung sowie angesichts einer Fülle von Ehrungen und Beförderungen drückte Kreisbrandmeister Heinz-Jürgen Gottmann, der mit seinem Stellvertreter Benjamin Schürholt gekommen war, in seiner Rede aufs Tempo und fasste sich kurz. Er riss unter anderem die vielfältigen Herausforderungen der Feuerwehren in den nächsten Jahren an, von Hochwassereinsätzen und Unwetterereignissen bis hin zur Pandemiebewältigung. Zudem mahnte er an, dass es gelingen müsse, Flüchtlinge in die Wehren zu integrieren.