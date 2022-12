Mit Musik auf Weihnachten eingestimmt

Vom Wetter ließen sich die Musiker des MVO nicht abschrecken und spielten bei ihrem Weihnachtsgang an verschiedenen Stellen im Dorf und in Brock auf.

Ein Wetter, das den Mitgliedern des örtlichen Musikvereins die Lust auf ihren traditionellen Weihnachtsgang verdirbt? Das gibt es bei ihnen wohl nicht: Dem Regen am Freitagabend trotzen sie und gingen musizierend von einer Siedlung zur nächsten, um die Anwohner mit ihrer Musik zu erfreuen. Auch in Brock war eine Gruppe unterwegs.

Mit „Stille Nacht, heilige Nacht“, „Alle Jahre wieder“ und vielen weiteren Stücken, quer durch ihr Repertoire mit Weihnachtsliedern, brachten die MVO-Instrumentalisten die Bewohner in die richtige Stimmung für die Feiertage. Und dass, obwohl das Wetter gar nicht einladend dafür war. Trotzdem erwanderten die Musiker die komplette, geplante Tour und konnten sich zwischendrin in Carports unterstellen. Immerhin gute fünf Stunden waren sie so unterwegs. Die Gruppen, die durch Brock gingen, kamen zu den letzten Stationen in Ostbevern dazu. Schlusspunkt war dann eine Nachbarschaft in der Loheide.

„Die Freude darüber, dass wir nach zwei Jahren Pause wieder unseren Weihnachtsgang spielen konnten, war so groß, dass wir den Regen in Kauf genommen haben“, sagte Sebastian Hesse nach den kleinen Konzerten. Die Stimmung sei trotz des immer wieder eintretenden Regens ausgesprochen gut gewesen, sowohl bei den Musikern wie auch bei der Bevölkerung. „Manche haben schon auf uns gewartet“, freute er sich, dass der traditionelle, musikalische Spaziergang bei vielen Nachbarschaften so beliebt ist. „Der Weihnachtsgang ist gleichzeitig auch für uns Musiker der Jahresabschluss vom MVO, den sich keiner nehmen lassen will“, erklärte Hesse die große Teilnahme der Orchestermitglieder.