Mobil läuft es noch nicht rund

Das Team der Berufsorientierung der Josef-Annegarn-Schule möchte in Sachen Berufsorientierungsmesse neue Wege gehen. Da Corona auch in diesem Jahr einen Strich durch die Messe macht, die in der Vergangenheit immer in der Schule stattgefunden hat, soll erstmals ein mobiles Konzept umgesetzt werden.

Ausprobieren und Mitmachen – mit ein Grund, warum die „BoMO“ in den vergangenen Jahren immer mehr an Beliebtheit gewonnen hat.

Dinge ausprobieren, selber Hand anlegen, mit Azubis ins Gespräch kommen oder sich vom Gesellen, Meister oder Geschäftsführer Jobs erklären lassen – das sind die Grundgedanken der Berufsorientierungsmesse, die in den vergangenen Jahren zur festen Säule in der Josef-Annegarn-Schule geworden ist. Doch wie so vieles, ist auch die „BoMO“ der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen.

Auch in diesem Jahr wird das Angebot nicht stattfinden können. Dabei hatte sich das sogenannten BO-Team verschiedene Szenaren überlegt, wie das Angebot dennoch hätte stattfinden können. Draußen, zum Beispiel. Aber da hätte man sicher davon ausgehen müssen, dass das Wetter mitspielt. Und das sei ihnen doch zu unsicher gewesen, geben Inga Ashby und Sarah Holzmüller zu. Die andere Variante? Online. „Davon sind die Schüler aber so übersättigt“, sagt Holzmüller. Das wäre in ihren Augen weder für die Schüler, noch für die Betriebe fruchtbar gewesen. „Die Schüler wollen einfach live dabei sein“, unterstreicht sie noch einmal, die Wichtigkeit der persönlichen Kontakte.

„Nächste Haltestelle: Ausbildung“

Deswegen versuchten die Lehrer nun einen neuen Weg zu gehen. „BoMO-Mobil – Nächste Haltestelle: Ausbildung“ ist die Idee überschrieben, bei der kleine Schülergruppen von ein bis fünf Personen direkt in die Betriebe gehen und dort in festgelegten Zeitfenstern von 90, 120 oder auch 180 Minuten Führungen und Informationen bekommen. Bei den Zeiten handle es sich jedoch nur um Richtwerte. „Das kann auch individuell abgesprochen werden“, sagt Sarah Holzmüller. Den Vorteil, den das BO-Team darin sieht? Die Schüler haben nicht nur die Möglichkeit die Berufe im realen Arbeitsumfeld kennzulernen, sondern könnten auch, ganz im Sinne der Praxisorientierung der „BoMO“, kleine Werkstücke erstellen, intensive Gespräche mit Mitarbeitern und Auszubildenden führen und einen Blick hinter die Kulissen werfen. „Gerade Gespräche mit Azubis sind hilfreich, weil dann die Hemmschwelle für die Schüler deutlich geringer ist“, sagt Inga Ashby.

Schon Anfang Februar haben die Verantwortlichen von der JAS 110 Betriebe und Firmen in der Region angeschrieben. Der Erfolg? Ziemlich gering, sagen Ashby und Holzmüller, sichtlich geknickt im Gespräch. Gerade einmal zehn Firmen hätten sich bereit erklärt mitzumachen. Mit 30 Beteiligten hätten sie im Vorfeld allerdings schon gerechnet, machen sie ihre Enttäuschung deutlich. Dabei sehen die beiden sowohl für Betriebe – die vielfach über Nachwuchssorgen klagen – als auch für die Schüler große Chancen. „Viele unserer Schüler kennen sich in der Industrielandschaft der Region gar nicht aus“, sagt Sarah Holzmüller und fügt hinzu, dass es gerade die Abschlussklassen deswegen bei der Orientierung in den vergangenen zwei Jahren besonders schwer haben. Ein praktisches Beispiel hat Kollegin Inga Ashby parat: In den neunten Klassen stehen bald die Betriebspraktika an und zahlreiche Schüler seien bei der Suche nach einem Platz bis dato nicht erfolgreich gewesen. „Einige Schüler haben zum Teil zehn und mehr Absagen bekommen“, sagt sie und fügt hinzu: „Uns ist das so wichtig, dass die Schüler praktisch in die Betriebe kommen.“ Denn für die Berufswahl sei die Erfahrung, etwas mal gesehen oder gar direkt mit angefasst zu haben, enorm wichtig.

Hoffnung auf weitere Teilnehmer

Deswegen hoffen die Initiatoren, dass sich doch noch einige Betriebe finden werden, die die „BoMO-Mobil“ unterstützen. „Gerade in den höheren Klassen haben wir eine sehr gute Impfquote“, sagt Inga Ashby, außerdem würden alle Schüler, bevor sie in die Betriebe gehen, vorher in der Schule getestet, um so jegliches Risiko zu minimieren.

Noch bis Ostern können sich interessierte Firmen in der Josef-Annegarn-Schule melden. Fragen beantwortet das BO-Team im Vorfeld unter bo@jas-ostbevern.de.