Mörderisches Stelldichein der Frauen, die über Leichen gehen

Diese Frauen gehen über Leichen! Natürlich nur auf dem Papier oder auf der Bühne. Ihre Geschichten sind humorvoll, blutig, dramatisch, tragisch und immer spannend bis zum Sch(l)uss. Gleich acht Krimi-Autorinnen geben sich auf Einladung von OK.OstbevernKultur am 5. November (Samstag) um 20 Uhr in der Kulturwerkstatt, Bahnhofstraße 24, bei der „Ladys Crime Night“ ein mörderisches Stelldichein.

Jede der acht – teilweise preisgekrönten – Krimi-Autorinnen, Gisa Pauly, Almuth Heuner, Elke Pistor, Christiane Antons, Christiane Dieckerhoff, Jutta Wilbertz, Alice Spogis und Maren Graf, hat in dieser klassischen „Ladys Crime Night“ jeweils nur acht Minuten Zeit, um aus ihrem Roman oder ihrer Kurzgeschichte zu lesen und die Zuhörer für sich zu gewinnen, bevor sie – oft mitten im Satz – unterbrochen wird und die nächste Autorin die Lesebühne betritt.

Das Format wurde entwickelt von den „Mörderischen Schwestern“ – einem Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, deutschsprachige Krimi-Autorinnen bekannter zu machen. „Es bietet die Möglichkeit, auf höchst unterhaltsame Art und Weise viele Autorinnen und ihre Werke einem Publikum vorzustellen“, schreiben die Veranstalter. Das Projekt wird gefördert im Rahmen von „Neustart Kultur“ der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien durch den Deutschen Literaturfonds.

Musikalisch eingerahmt wird der Abend durch rabenschwarze Krimi-Chansons aus der Feder von Jutta Wilbertz, die dafür einmal tief in ihren Giftschrank greift. Für das Publikum, verspricht der Veranstalter, sei das Ganze übrigens ohne Risiken und Nebenwirkungen. Und: Auch wenn der Titel etwas Anderes vermuten lassen könnte, ist die „Ladys Crime Night“ auch für Männer durchaus geeignet.

Die Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 14 Euro und sind in der Buchhandlung Düring erhältlich. Karten-Reservierungen sind über die Bestellfunktion auf der Homepage des Vereins www.ostbevernkultur.de oder per Mail an Info@ostbevernkultur.de möglich. Schüler und Studenten zahlen fünf Euro. An der Abendkasse sind die Karten drei Euro teurer.