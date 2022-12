Zu zwei besonderen Gottesdiensten lädt die Schul- und Internatsseelsorge der Loburg in Zusammenarbeit mit der Pfarrei St. Ambrosius die ganze Gemeinde in der Advents- und Weihnachtszeit in die Loburger Kirche ein.

Unter dem Motto „Egel auf Erden“ stehen die Gottesdienste an der Loburg in der Adventszeit.

Am zweiten Adventssonntag (4. Dezember) heißt es laut einer Pressemitteilung der Verantwortlichen um 15 Uhr „Frieden finden“. Dabei handelt es sich um einen adventlichen (Buß)-Gottesdienst in der Loburger Kirche.

Weiter heißt es in der Mitteilung: „Fragt man die Menschen in der Adventszeit dieses Jahres nach ihren größten Wünschen, so ist der Frieden immer ganz vorn dabei. Doch können wir die kriegerischen Auseinandersetzungen in der Welt befrieden? Oder gehen wir vielleicht einen kleinen Schritt und schauen, wie wir durch unseren inneren Frieden einen Beitrag leisten können. Damit beschäftigt sich unser adventlicher Gottesdienst am zweiten Adventssonntag.“

Nach zwei Coronajahren soll in diesem Jahr die Tradition der Christmette in der Loburger Kirche für die ganze Gemeinde wieder aufgegriffen werden. Dies wird ein Heiligabend (24. Dezember) um 22 Uhr in der Loburger Kirche gefeiert.

Weihnachtliche Musik der Orgel, gemeinsamer Gesang und der diesem besonderen Klang der Blechbläser werden Gottesdienste einen besonderen Rahmen geben. „Die Loburger wünschen sich und ihren Gästen, dass jeder die Christmette gerade in diesem schwierigen Jahr ermutigter und überraschender verlassen kann“, schreiben die Organisatoren.

Übrigens: Wer am Heiligen Abend in die Loburger Kirche kommt und Lust hat, sich als Messdiener, Lektor oder Kommunionhelfer an diesem Gottesdienst zu beteiligen, ist eingeladen, sich bei Wolfgang Rensinghoff (rensinghoff@die-loburg.de) oder unter der Handynummer 0174/ 133 43 41 zu melden. Weitere Informationen zum Adventsprogramm der Loburg, das in diesem Jahr unter dem Motto „Hoffnungsschimmern . . . Engel auf Erden“ steht, gibt es auf der Homepage: www.