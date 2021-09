Rund 70 Zuhörer genossen das Konzert der Gruppe „Klezmers Techter“ in der Ambrosius-Kirche. Die Veranstaltung, zu der das örtliche Kulturforum eingeladen hatte, war der Auftakt der Festwoche anlässlich des Jubiläums „700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“.

Gruppe „Klezmers Techter“ in St. Ambrosius

Gabriela Kaufmann, Nina Hacker und Almut Schwab (v.l.) bilden die Musikformation „Klezmers Techter“, die am Sonntag in der Ambrosius-Kirche auftrat.

Musik für die Seele, mal aufwühlend und temperamentvoll, mal melancholisch und leise, wurde am Sonntag den Besuchern des Konzerts der Gruppe „Klezmers Techter“ geschenkt. Die Veranstaltung in der St.-Ambrosius-Kirche, zu der das örtliche Kulturforum eingeladen hatte, war der Auftakt der Festwoche anlässlich „700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ (WN berichteten). Pfarrer Marco Klein begrüßte dazu etwa 70 Gäste im Gotteshaus.

Übersetzt bedeutet die Klezmer-Musik wörtlich das „Gefäß des Liedes“ und ist eine aus dem Judentum stammende und vorwiegend instrumentale Volksmusiktradition, deren Stücke traditionell bei Familienfeiern gespielt wurden. „Bei Hochzeiten waren sie notwendig, nicht nur um die Besucher zu unterhalten, sondern auch, um die Zeremonie einzuteilen“, erklärte Musikerin Gabriela Kaufmann. Stücke, die pure, überschwängliche Lebensfreude schon beinahe fühlbar machten.

Ebenso leidenschaftlich und fröhlich wie die eine oder andere Melodie, so kräftig auch der Applaus der begeisterten Zuhörer. Wehmütige Beiträge hatte das international auftretende Trio ebenso im Repertoire, etwa die „Melodie des Großvaters“.

Beschwingt zeigten sich auch die Musikerinnen selber, spontan noch dazu. Denn Almut Schwab hatte die Schlägel ihres Hackbrettes zu Hause gelassen. Ein paar Eislöffel aus Darios Eisdiele, schnell mit Filz überklebt, ersetzten diese. Erklärungen zu den weiteren Instrumenten wie auch über die Musikstücke selber sorgten für einen informativen Teil zwischen den Melodien für Herz und Seele.

Die nächste Veranstaltung innerhalb der Festwoche findet morgen (15. September) in der Mensa der Josef-Annegarn-Schule statt. Hier lädt Ostbevern-Kultur zu Musik und Lesungen „Aus grünen Nächten und blauen Himmeln“ ein, eine Kooperation des „Lauschsalons“ und dem „Trio Vario“.