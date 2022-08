Musik verbindet über alle Grenzen

Foto:

Neben der „Weltmusik für den Frieden“, bietet der Verein OK.Ostbevern Kultur in den kommenden Monaten vier weitere Veranstaltungen an:,27. August: Unter dem Titel „Her Song – Eine musikalisch-theatralische Hommage“ kommen Nikola Materne und Christiane Hagedorn, beide Gesang und Text, sowie Martin Scholz am Piano in die Aula der Josef-Annegarn-Schule. Beginn ist um 20 Uhr, der Eintritt kostet 14 Euro im Vorverkauf.,1. Oktober: Als vor dreizehn Jahren die Veranstaltungsreihe „Ostbevern liest …“ initiiert wurde, konnte keiner ahnen, dass die Veranstaltung zum Dauerbrenner werden würde. Nach zwei Jahren Corona-Pause meldet sich das Format mit einem „Best of“ zurück. Beginn ist um 20 Uhr in der Aula der Josef-Annegarn-Schule. Der Eintritt kostet zehn Euro. ,5. November: Diese Frauen gehen über Leichen. Natürlich nur auf dem Papier oder auf der Bühne. Ihre Geschichten sind humorvoll, blutig, dramatisch, tragisch und immer spannend bis zum Sch(l)uss. Jede, der acht Krimi-Autorinnen Gisa Pauly, Almuth Heuner, Elke Pistor, Christiane Antons, Christiane Dieckerhoff, Jutta Wilbertz, Alice Spogis und Maren Graf hat in dieser klassischen „Ladies Crime Night“ jeweils nur acht Minuten Zeit, um aus ihren Roman oder Kurzgeschichten zu lesen und die Zuhörer für sich zu gewinnen, bevor sie – oft mitten im Satz – unterbrochen wird und die nächste Autorin die Lesebühne betritt. Der Eintritt zu dieser mörderischen Nach beträgt 14 Euro. Beginn ist um 20 Uhr.,2. Dezember: Beim Winter-Whisky-Tasting geht es nicht nur um die vielfältige Aromenfülle dieses wärmende Getränks, auch musikalische Untermalung an diesem Abend hält Folkmusik in unzähligen Facetten bereit. So bringt die Band „The Munstermen“ irische, schottische, englische und amerikanische Folk-Music mit in die Aula der Josef-Annegarn-Schule. Die Karten für diesen Abend kosten 35 Euro. Beginn ist um 20 Uhr. , Weitere Informationen unter ostbevernkultur.de.