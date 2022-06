Musiker mit Leidenschaft

Ostbevern

Seit 1999 ist Burkhard Orthaus Kirchenmusiker und Küster in der Gemeinde St. Ambrosius. Doch diese Zeit endet nun. Im Juli wechselt der Ostbeverner in die Gemeinde nach Handorf. Auch wenn er sich sehr auf seine neue Aufgabe freut, so ist im der Wechsel nicht leicht gefallen. Trotzdem wollte er die Chance ergreifen und noch einmal etwas wagen.

Von Daniela Allendorf