Musikverein sagt Weihnachtskonzert ab

Der Musikverein wird auch in diesem Jahr nichtt sein Weihnachtskonzert in St. Ambrosius geben.

Bedauerliche Absage: Nach 2020 wird es auch in diesem Jahr kein Weihnachtskonzert des Musikvereins in der St.-Ambrosius-Kirche geben. Schweren Herzens haben sich die Verantwortlichen des Vereins dazu entschlossen, aufgrund der aktuellen Pandemieentwicklungen auch das diesjährige Weihnachtskonzert abzusagen.

„Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, aber die Sicherheit und die Gesundheit unserer Musikerinnen und Musiker sowie unserer Konzertgäste stehen für uns an oberster Stelle“, so Sebastian Hesse, Vorsitzender des Musikvereins.

Nach guter Tradition lockt das Konzert für gewöhnlich einige hundert Zuhörer am vierten Adventssonntag in die Pfarrkirche. Mit vorweihnachtlicher Musik stimmen sich Musiker und Gäste auf Weihnachten ein. Auch in diesem Jahr hatte sich der Verein unter der Leitung von Dirigent Norbert Göttker seit dem Spätsommer auf das Konzert vorbereitet. „Wir sind schon alle enttäuscht“, so Hesse. Das Konzert sei vor allem auch ein Lichtblick für alle Orchestermitglieder gewesen, nach einem erneut auftrittsarmen Jahr.

Viel musizieren konnte das Orchester auch in 2021 nicht. Sämtliche Festivitäten und Veranstaltungen wurden abgesagt. Die Probenarbeit hat der Verein ebenfalls eingestellt. Man will erstmal die weitere Entwicklung abwarten.