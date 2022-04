Mutige Fakire auf dem Nagelbrett

280 Mädchen und Jungen der Ambrosius-Grundschule zeigten bei Aufführungen im Ambroselli-Zirkuszelt, was sie im Laufe der Woche einstudiert hatten. Besonders viel Mut mussten die Fakire auf den Nagelbrettern haben. Die Clowns unterhielten mit Witz und Komik.

Tolle Auftritte legten die Kinder in der Zirkusmanege hin.

Manege frei! So hieß es am Freitag und Samstag für über 280 Kinder der Ambrosius-Grundschule. Denn das Ambroselli-Zirkuszelt auf dem Schulhof öffnete wieder seine Vorhänge. Eltern, Geschwister und Großeltern konnten begeistert sein ob der Künste der Mädchen und Jungen, die in der vergangenen Woche dafür ausgiebig geprobt hatten (WN berichteten).

Voller Stolz über ihr Können und auf die Möglichkeit, dieses einem großen Publikum präsentieren zu können, traten die Grundschüler gruppenweise in die Manege. Bestimmt war auch eine gute Portion Lampenfieber dabei, denn der eine oder andere hatte sich wohl vorab nicht vorstellen können, jemals vor so viele Besucher zu treten. Die Kinder durften während dieser Woche erleben, dass Gemeinschaftsgefühl einiges bewirken kann.

„Ambrosine“ Andrea Winter begrüßte das Publikum, darunter auch Karl Piochowiak. Der Bürgermeister, sichtlich mit Spaß dabei, ließ sich von der Schulleiterin einladen, beim nächsten Ambroselli in vier Jahren mit den Kindern in der Manege aufzutreten.

Das Programm wurde mit Spannung erwartet. Das Publikum schien es kaum erwarten zu können, die Kinder – und ganz besonders ihr eigenes – im Zirkusrund zu bewundern.

Ob die Mädchen und Jungen in der Schwarzlicht-Vorführung, die sich mit den bunten Bändern präsentierten, oder die Artisten, die sich trauten, eine Menschenpyramide zu bilden: Der Applaus der Zuschauer für alle Auftritte war wohlverdient. Die Zauberer und Magier zeigten ihre Tricks, ohne die Erwachsenen die Geheimnisse dahinter entdecken zu lassen. Besonders viel Mut mussten die Fakire auf den Nagelbrettern haben. Und nicht zuletzt unterhielten die Clowns, die mit Witz und Komik das Publikum fesselten. Allein schon die Kostümierungen, die die Kinder mit Stolz trugen, begeisterten.

Andrea Winter war ob der Aufführungen glücklich, dass die Woche für alle Beteiligten ein ganz besonderes Erlebnis geworden war, das allen in Erinnerung bleiben wird. Dazu gehörte auch das Rahmenprogramm mit einem Imbiss vom Grill. „Die Unterstützung des Fördervereins ist immer ganz klasse“, lobte sie nicht nur die Hilfe rundum Ambroselli, sondern auch bei anderen Veranstaltungen mit der Rückenstärkung des FAGO.

Ein Dank der Schulleiterin galt auch dem Bauhof, der mit einer großen Ladung Mulch dafür gesorgt hatte, dass alle trockenen Fußes ins Zelt gelangen konnten.