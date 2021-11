Nach 19 Jahren gibt Mathilde Breuer Vorsitz ab

Stabübergabe bei der CDU-Ortsunion Brock: Nach knapp 19-jähriger Tätigkeit als Vorsitzende stellte sich Mathilde Breuer wie bereits vor längerer Zeit angekündigt bei der Mitgliederversammlung nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung. Gabriele Jungblut wurde in der „Drinkenstied“ am Donnerstag zu ihrer Nachfolgerin gewählt und tritt damit in die Fußstapfen Breuers. Gratulationen gab es dafür auch vom Landtagsabgeordneten Daniel Hagemeier, der als Gastredner zu Besuch beim Ortsverein war.

Auch wenn Corona vielen Aktivitäten eine Strich durch die Rechnung machte, konnte die Ortsunion so einiges stattfinden lassen, sagte Mathilde Breuer in ihrem Rückblick. Neben Vorstandssitzungen führte man einige Veranstaltungen durch, nahm an einem Seminar teil und eröffnete die Spiekerwanderroute. Auch Spendenüberreichungen an die Kita Brock, die Aktion Blühwiese sowie für den Spielmannszug „Frei Weg“ gehörten dazu.

„Der Entwicklung in Brock einen Schub gegeben“

Auf etliche Stationen und Ereignisse in ihrer Zeit als Vorsitzende kann Mathilde Breuer zurückblicken und nannte mit der Reise nach Loburg im Jahr 2004, dem Energiespaziergang 2007 und der in 2009 veranstalteten Zukunftswerkstatt ihre persönlichen Highlights. Vor allem Letzteres „hat der Entwicklung in Brock einen Schub gegeben“, sagte sie.

„ »Die Bröcker wissen, wir kümmern uns.« “ Mathilde Breuer

„Die Bröcker wissen, wir kümmern uns“, meinte Mathilde Breuer im Weiteren und bat darum, weiterhin Mitglieder zu werben. Dank bekam sie für ihren langjährigen Einsatz nicht nur von ihren Parteifreunden, sondern auch von Daniel Hagemeier, der seine „vollste Wertschätzung“ äußerte. „Mathilde war für Brock die richtige Frau zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle“, betonte der Landtagsabgeordnete. Auch Rita Große Hokamp wurde geehrt, sie war viele Jahre lang für die finanziellen Belange des Ortsvereins mitverantwortlich.

Gabriele Jungblut übernimmt Vorsitz

Gabriele Jungblut übernahm bei den darauffolgenden Wahlen das Amt der ersten Vorsitzenden, als ihr Stellvertreter wurde André Große Hokamp wiedergewählt. Ebenso wie Sandra Wiegert (Schriftführerin), Annette Stork (stellvertretende Schriftführerin) und Anne Korthorst als Kassiererin und Mitgliederbeauftragte. Neu in der Leitungsriege ist Jörn Jungblut, und zwar als stellvertretender Kassierer. Mathilde Breuer bleibt nicht ohne Arbeit, sie gesellte sich als Beisitzerin zu Reinhard Kolkmann.

Als Delegierte für den Kreisparteitag ließen sich Mathilde Breuer, André Große Hokamp, Reinhard Kolkmann, Gabriele Jungblut und Anne Korthorst berufen.

Aktuelles aus dem Landtag

Über Aktuelles aus dem Landtag berichtete Daniel Hagemeier und nahm auch die Verkehrssituation, vor allem die Einfahrt von der Westbeverner Straße, in den Blickpunkt. Der Abgeordnete versprach, sich mit den verantwortlichen Stellen in Verbindung zu setzen, um das Problem der häufigen Tempoüberschreitungen als Gefahrenquelle langfristig zu lösen.