„Nach Bedarf und Wünschen“

Vielfältige Aufgaben der Schulsozialarbeiter an der JAS

„Eltern ersetzen keine Lehrer“, sagt Stefan Hülsmeier, der seit April diesen Jahres Teil des multiprofessionellen Teams an der Josef-Annegarn-Schule ist, nachdem er zuvor für ein Jahr die Elternzeitvertretung von Schulsozialarbeiterin Daria Zickermann übernommen hatte. Dank der Bestrebungen der Schule konnte Hülsmeier bleiben, so dass die beiden nun als Team für die rund 600 Schüler der Schule zur Verfügung stehen. Und das ist auch gut so, wie im Gespräch mit den beiden Fachleuten deutlich wird. Denn die Beschränkungen durch immer wechselnde Corona-Schutzverordnungen, Schulschließungen und Wechselunterricht haben auch bei den Schülern der JAS deutliche Spuren hinterlassen. Trotzdem sagt Hülsmeier: „Das war eine enorme Belastung, aber ganz viele Familien haben das ganz toll gemeistert.“

Und dennoch sind Probleme da. So berichtet Daria Zickermann von Fällen, in denen Schüler eigentlich im Vorfeld gut aufgestellt waren, von denen man dachte, „die schwimmen gut mit“. Doch sogar da habe es Kinder gegeben, die plötzlich gesagt hätten: „Ich habe keine Freunde mehr.“ Doch das sei nicht die einzige Baustelle. Vielen habe während der Schulschließungen die Tagesstruktur gefehlt. Hinzu kämen weitere Probleme. Fehlende Motivation. Lautstärke bei vollen Klassen. Angst um den Abschluss. Keine sozialen Kontakte beim Sport. Fehlende Bewegung. „Die Schüler haben so danach gedürstet“, hakt Stefan Hülsmeier ein.

„Es waren ja nicht einfach nur Schulschließungen, da hängt ja noch ein ganzer Rattenschwanz dahinter“, bringt Hülsmeier es auf den Punkt, der zusammen mit Daria Zickermann und dem Team der JAS an vielen Stellen versucht, die Defizite aufzufangen. „Wie machen wir das Beste aus der Situation“, umschreibt Zickermann die Bemühungen. Schwierig sei es mit den Fördergeldern des Bundes, deshalb gestalte sich eine etwaige Unterstützung der Schüler nicht ganz einfach. Deswegen freut es die beiden umso mehr, dass mit Unterstützung des Fördervereins der Schule ein ganz besonderes Kennenlernprogramm einmal wöchentlich über acht Mal für die fünften Klassen angeboten werden kann. Darüber hinaus soll es in Kooperation mit der Jugendhilfe Mindful aus Warendorf Lernhelfer geben. Auch weitere Projekte sind angedacht und in Planung.

Im „normalen“ Schulalltag haben Zickermann und Hülsmeier – deren Tätigkeiten nicht eindeutig zu trennen sind und die aktuell an einem Konzept für die JAS arbeiten – immer eine offene Tür für die Schüler und arbeiten „nach Bedarf und Wünschen“. Und auch für Eltern stehen die beiden bei Fragen oder Hilfegesuchen zur Verfügung und sind am besten per Mail unter s.huelsmeier@jas-ostbevern.de oder d.zickermann@jas-ostbevern.de zu erreichen.