Nachwuchs ist der Garant für die Zukunft

Der Nachwuchs ist die Basis für jeden Verein. Die Schießriege Ostbevern freut sich in diesem Zusammenhang über 21 Kinder und Jugendliche und ist stolz auf die positive Entwicklung. Trainerin Elisabeth Rohmann (hinten) hat großen Anteil daran.

Kinder und Jugendliche sind die Basis i jedem Verein. Mit 21 Nachwuchsakteuren ist diese auch bei der Schießriege Ostbevern vorhanden – eine gute Basis für die Zukunft im Erwachsenbereich. Ein bis zwei Jugendliche sollen auch schon in der neuen Saison in den Ligabereich integriert werden. Eine Entwicklung, die auf den Fleiß der jungen Aktiven beim Training und auf der intensiven Nachwuchsarbeit der erfahrenen und erfolgreichen Sportschützin und Trainerin Elisabeth Rohmann beruht.

Ihr galt daher bei der jüngsten Versammlung auch ein Lob von Ulrich „Ulli“ Epke, der im Amt des Vorsitzenden bestätigt wurde. Von ursprünglich nur noch drei Nachwuchsschützen im Jahr 2017 habe sie es geschafft, den Nachwuchs wieder vermehrt an die Sportart heranzuführen. „Elisabeth ist Motor und Vorbild für die Jugend. Sie hat die Nachwuchsarbeit in den vergangenen Jahren wieder mobil gemacht“, hob auch Sportleiter Uwe Auf der Landwehr auf der Generalversammlung des Vereins hervor.

Sportlicher Bereich

Im sportlichen Bereich konnte er die Meisterschaft der zweiten Herrenmannschaft in der Runden-Wettkampfsaison vermelden. Tobias Bücker, Lukas Antemann und Michael Schulze Topphoff sorgten für den Titelgewinn. Ob das auch zum Aufstieg reicht, ist noch offen.

Die erste Mannschaft mit Stefan Sander, Peter Schapmann und Jürgen Breuer belegte den dritten Platz. Das Team in der 1. Kreisliga belegte einen Mittelfeldrang. Auch die Jugendlichen schlugen sich wacker im Kreis der Senioren. Jakob Kalthegener kam in der Einzelwertung auf den vierten Platz. Die Schüler nahmen an den Kreis -und Bezirksmeisterschaften teil.

Vor den Wahlen zum Vorstand zollte Vorsitzender Ulrich Epke den Aktiven seinen Respekt für ihr Engagement im Verein, das über ihr Hobby – den Schießsport – hinaus gehe. Ulrich Epke kann mit einer nur wenig veränderten Vorstandsmannschaft die Herausforderungen angehen. Den Vorstand bilden: Ulrich Epke (Vorsitzender), Alfons Pelster (zweiter Vorsitzender), Jakob Kalthegener (erster Schriftführer), Ludger Stockhoff (zweiter Schriftführer), Stefan Sander (erster Kassenwart), Mechthild Kövener (zweiter Kassenwart), Uwe Auf der Landwehr (erster Sportleiter), Michael Schulze Althoff (zweiter Sportleiter). Kassenprüfer sind Heinz Bienhüls , Marianne Becker und Maria Reinker.

Wer in die Sportart hinein schnuppern möchte, muss sich anmelden. Infos unter

01 71 / 35 70 679 bei Uwe Auf der Landwehr.