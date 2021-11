Nachwuchskräfte dürfen nun im Einsatzfall unterstützen

Die Mühen haben sich gelohnt: Marcel Hesmer, Manuel Höggemann, Dirk Isterding, Jakob Kalthegener, Roland Mainzer, Daniel Osthues und Timo Witter haben laut einer Pressemitteilung den ersten Teil ihrer Truppmannausbildung erfolgreich bestanden. Damit sind die sieben jungen Männer ab sofort berechtigt, am aktiven Feuerwehrdienst des Löschzugs Ostbevern der Freiwilligen Feuerwehr teilzunehmen und die Wehr im Einsatzfall zu unterstützen.

Etwa 70 Stunden Unterricht und Übungseinheiten haben die Feuerwehrnachwuchskräfte in diesen ersten Teil ihrer Grundausbildung investiert. Seit August dieses Jahres haben sie jeden Mittwochabend und jeden Samstagnachmittag dafür die „Schulbank“ gedrückt. Hinzu kommen noch die wöchentlichen Übungsabende der heimischen Wehr, an denen sie teilnehmen müssen.

Basisfähigkeiten im Lösch- und Hilfeleistungseinsatz

Vermittelt werden den angehenden Feuerwehrmännern im Rahmen ihrer Ausbildung insbesondere die Basisfähigkeiten im Lösch- und Hilfeleistungseinsatz, die sie zum aktiven Feuerwehrdienst befähigen.

„Die Grundausbildung muss jedes Feuerwehrmitglied absolvieren“, heißt es in der Mitteilung weiter. Sie erfordert nicht nur von den Teilnehmern, sondern auch von den Ausbildern eine hohe Bereitschaft, dafür Freizeit zu opfern. Doch um Menschen in Not helfen zu können, ist nicht nur viel Engagement und Hilfsbereitschaft notwendig, sondern auch mindestens genauso viel Fachwissen. Im Januar starten die Männer in den zweiten Teil ihrer Grundausbildung. Mit einer erneuten Prüfung erfolgt im März 2022 dann der Abschluss.