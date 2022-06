Nationalkader trainiert im Beverbad

World Games in Amerika – Vorbereitung in Ostbevern

Ostbevern

Von Ostbevern in die USA: Zur Vorbereitung auf ihre Teilnahme an den World Games, die im Juli in Amerika stattfinden, trainierten Mitglieder des Deutschen Nationalkaders der DLRG einen ganzen Vormittag lang verschiedene Rettungssportdisziplinen im Freibad des Beverbades.

