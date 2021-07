Neue Gesichter im Vorstand

Es waren Veranstaltungen mit Abstand, aber immerhin in Präsenz: Der Jugendvorstand hielt zunächst im Außenbereich der RVO-Reithalle seine Versammlung ab, im Anschluss fand dann die Generalversammlung des Reitervereins Ostbevern in der Schulaula statt.

Ein Rückblick ging vorweg – erinnert wurde unter anderem an die Siege im Spring- und Dressurpokal 2019, das sehr gute Abschneiden in Vielseitigkeitspokalen, den Sieg beim Kreisturnier 2019 und an die internationalen Erfolge. Aber auch die schwierigen Trainingsbedingungen und zahlreichen Maßnahmen zum Pferdewohl aufgrund der Pandemie blieben nicht unerwähnt. Trotz eines sehr eingeschränkten Reitturniers in 2020 sei den Mitgliedern für die Jahre 2019 und 2020 ausgeglichene Bilanzen vorlegt worden, heißt es einer Pressenotiz.

Ausgeglichene Bilanzen

Turnusmäßig musste der Vorstand für drei Jahre neu gewählt werden: Markus Gerdemann trat als zweiter Vorsitzender die Nachfolge von Beate Kremers an. Dorothee Messing übernahm das Amt des Schatzmeisters von Rudolf Eschkotte. Beide wurden einstimmig gewählt – ebenso wie Dorthe Look, die das Amt der Schriftführerin von Dorothee Messing übernahm. Zusätzlich wählte die Versammlung Bernd Leifhelm als Platzwart. Alle anderen Vorstandsmitglieder wurden mit großen Mehrheiten bestätigt.

Da als Fachleiter mit Irmgard Nosthoff für die Vielseitigkeit und Josef Cappenberg fürs Springen zwei verdiente Mitglieder ihre Ämter niederlegten, empfahl der Vorstand hierfür Eike Riegelmeier als Vielseitigkeitsbeauftragten und Reinhard Rusche als Springbeauftragten zu wählen. Die Umsetzung erfolgte einstimmig. Im Auftrag des Pferdesportverbandes trat der Vorsitzende des Kreisreiterverbandes, Thomas Haddenhorst, vor die Generalversammlung, um besondere Verdienste im Reitsport und Vereinsführung herauszustellen: Irmgard Nosthoff und Josef Cappenberg erhielten die Trainer-Medaille in Bronze; Rudolf Eschkotte bekam die Verdienstplakette des Verbandes in Silber.

Verdienstplakette in Silber

Der Vorsitzende berichtete über die Fortschritte im Programm „Moderne Sportstätten“, im Rahmen dessen der RVO eine erhebliche Zuwendung zur Modernisierung der Reitanlage erhält. Im Fokus stand auch das Kreisturniers, das in Ostbevern stattfinden soll.