Neue Struktur soll Arbeit optimieren

Randvoll mit Wahlen rund um ein neues Vorstandsmodell, Satzungsänderungen und Ansprachen war die Tagesordnung der Mitgliederversammlung des BSV am Freitagabend gefüllt. Gute Vorarbeit dafür hatte der Vorstand geleistet, denn sonst hätte das Pflichtprogramm wohl erst am späten Abend abgehakt werden können. Und nicht zuletzt wurde noch der „BSVer des Jahres“ ausgezeichnet.

Durch die Einschränkungen in der Hochzeit der Corona-Pandemie „sind die Tätigkeiten auch für die Abteilungen des BSV schwierig geworden“, sagte Peter Müller zu Beginn. Viele „einschneidenden Maßnahmen“, machten es allen Aktiven nicht leicht.

Auch mit vielem anderen musste sich der Vorstand beschäftigen. Neben dem Präventionskonzept „Gegen sexuelle Gewalt im Sport“, das nach vorne gebracht wurde, erarbeitete er auch die Satzungsänderung.

Diese „war ein Schwerpunkt in den Vorstandssitzungen“, erklärte Peter Müller. Dafür „wurde viel recherchiert und mit Herzblut gearbeitet“, so der zweite Vorsitzende, der den erkrankten Michael Beckmann vertrat. Diese Aktualisierungen sehen unter anderem vor, dass Beschlüsse bei Online-Vorstandssitzungen künftig generell – und nicht nur in der Pandemie – wirksam sind. „Dafür wollen wir in Zukunft gewappnet sein“, erläuterte Markus Redbrake.

Verändert wurde auch die Altersgrenze der Vereinsjugend, die auf das 21. Lebensjahr hinaufgesetzt wurde. „Das Gremium wollen wir damit schwerer gewichten“, so der Beisitzer.

Von einigen Abteilungsleitern musste sich der BSV verabschieden: Caroline Globig war zehn Jahre als Einradtrainerin tätig, diese Abteilung löst sich aufgrund einer immer kleiner werdenden Gruppe auf. Christian Gruhn leitete viele Jahre die Geschicke der Fußballabteilung, dieses nehmen ihm nun Uli Höggemann und Rolf Ellebracht ab. Ansgar Westmark war zwei Jahre in der Jugendfußballabteilung wirkungsvoll aktiv. Hubert Schulze Hobeling übernahm dessen Verantwortung als Abteilungsleiter.

Vor den Vorstandswahlen teilte Peter Müller mit, dass man die „Arbeit nun in der Fläche verteilen“ möchte. Dazu entwickelten die Verantwortlichen ein Modell mit gleich drei Vorsitzenden und weiteren festen Positionen. „Jeder hat ganz bestimmte Schwerpunkte und es heißt nicht, alle machen alles“, erklärte Markus Redbrake. „Das ist zielführender.“

Der langjährig im Vorstand aktive Michael Beckmann verabschiedete sich – in Abwesenheit – von seinem Posten als erster Vorsitzender. Jeweils einstimmig gewählt wurden: Peter Müller (1. Vorsitzender), Christian Gruhn (2.Vorsitzender), Dominik Münch (3. Vorsitzender), Stephanie Wobker (Schatzmeisterin) und Tina Hokamp (Protokollführerin). Die Beisitzer Markus Redbrake, David Krieg und Christoph Nowag leisten Unterstützung, ebenso Hans Josef Krokowski für das Beitragswesen. Der Posten als Geschäftsführer bleibt vakant, gleiches gilt für zwei zusätzliche Beisitzer.

Der Vorstand übernehme ein ordentliches Arbeitspaket, meinte Wahlleiter Dr. Meinrad Aichner. Denn die Leitungsriege sei auch federführend für die Feiern zum 100-jährigen Bestehen des Vereins in zwei Jahren verantwortlich.

Vom bis dato Vorsitzenden Michael Beckmann trennte sich der Vorstand ungern. Karl Piochowiak ließ es sich nicht nehmen, in einer Laudatio die Einsatzbereitschaft Beckmanns deutlich anzuerkennen. „Sein Herzschlag für den aktiven Sport in jeder seiner Form, sein Bekenntnis zum BSV und seine Hochachtung für alle diejenigen, die sich mit ihren ehrenamtlichen Diensten für den Verein einsetzen“, lobte der Bürgermeister. „Er war Berater, Mahner, Motivator, manchmal Tröster“, sagte Piochowiak im weiteren. Beckmann habe „nie die Bodenhaftung verloren und bewahrt, was er immer am meisten geliebt: Die Nähe zu den Sportlern und Sportlerinnen“, meinte der Redner.

Dem neuen Vorstand wünschte Karl Piochowiak ein „glückliches Händchen in der Vereinsführung“ und war sich sicher, dass „der Verein der neuen Spitze mit breiter Zustimmung ordentlich Rückenwind mit auf dem Weg geben wird“.

Zum Schluss galt es noch den „BSVer des Jahres“ zu küren. Christian Gruhn kam diese Ehre zu teil, Helmut Remfert lobte ihn unter anderem für seinen Einsatz in der Fußballabteilung.