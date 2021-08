Neue Trainingsgeräte für die Tennisjugend

Der Tennisclub Ostbevern (TCO) baut sein Trainingsangebot für die Jugend weiter aus. Der Verein profitiert – wie bereits im Vorjahr – von einem positiven Förderbescheid des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen im Rahmen des Programms „1000x1000“. Verbunden ist dieser mit einem Zuschuss in Höhe von 1000 Euro. Die Förderung ist zweckgebunden für die „Anschaffung von Kinder- und Jugendtennisschlägern für Schnuppermitglieder und Tennisinteressierte sowie die Anschaffung von Trainingsmaterialien zur Bewegungsförderung und zur allgemeinen Ballgewöhnung von U6- bis U12-Kindern“.

Neben gleich 30 neuen Tennisschlägern in sieben verschiedenen Größen für alle Altersklassen, die insbesondere an den jährlichen Grundschultagen und in den Schnupperkursen eingesetzt werden, wurden Gymnastikbälle, Medizinbälle, sogenannte „Flugsterne“ sowie unterschiedliche Reaktionsbälle angeschafft. Ein besonderes Highlight im künftigen Trainingsbetrieb, da sind sich Trainer und Vorstand sicher, werden die sogenannten „HECOstix“ (Abkürzung für Hand-Eye-Coordination-Sticks), die bereits im Jugendsommercamp erfolgreich getestet wurden. Die aus den USA importierten Trainingswerkzeuge schulen spielerisch Motorik, Reaktions- und Gleichgewichtsfähigkeit, Sprints, Werfen/Fangen und natürlich die Hand-Augen-Koordination.

Anfänger und Fortgeschrittene profitieren

Vorteil der mehrfarbigen HECOstix sind die nahezu unbegrenzten Anwendungsmöglichkeiten mit variablem Schwierigkeitsgrad, sodass alle Spieler – von Anfängern bis Fortgeschrittenen und von Jung bis Alt – von den neuartigen Sportgeräten profitieren werden. Ganz nebenbei werden Ehrgeiz zur Komplexitäts- und Geschwindigkeitssteigerung der Übungen sowie Spaß an der Bewegung geweckt. In Nordamerika werden sie im American Football, aber auch im Basketball und Eishockey, eingesetzt und erfreuen sich bei den Profis der National Football League (NFL) großer Beliebtheit, wie zahlreiche Internetvideos belegen. Die Tennisschule Müller und der TCO freuen sich über die neuen Möglichkeiten für eine zukünftig noch abwechslungsreichere Trainingsgestaltung.

Ebenfalls aus Mitteln des Förderprogramms wird die Jahresmitgliedschaft im „Talentinos Premium-Club“, dem Kinder- und Jugendtenniskonzept des Deutschen Tennis Bundes, finanziert und verstetigt.