Neue Verwaltungsreferentin

Elke Knappheide löst Theres Erpenbeck als Verwaltungsreferentin in der Gemeinde St. Ambrosius ab.

Elke Knappheide löst Theres Erpenbeck (l.) als Verwaltungsreferentin in der Gemeinde St. Ambrosius ab.

Zum Jahresbeginn hat Elke Knappheide in der Kirchengemeinde St. Ambrosius Ostbevern als Verwaltungsreferentin angefangen und wurde herzlich willkommen geheißen.

Sie wird Theres Erpenbeck vertreten, die zu Ende Januar in den Mutterschutz und anschließend in die Elternzeit gehen wird. Elke Knappheide wird somit alle Themen von Theres Erpenbeck übernehmen und ist unter der identischen Rufnummer (0 2532/ 95 66 19 12) zu erreichen, per Mail unter: knappheide-e@bistum-muenster.de.

Die Kirchengemeinde wünscht Elke Knappheide laut einer Mitteilung alles Gute und viel Erfolg.