Neuen Kollegen an der JAS begrüßt

Pünktlich zum Beginn des zweiten Schulhalbjahres am Dienstag konnte Schulleiter Andreas Behnen den neuen Kollegen Leo Stöhr dem Kollegium vorstellen. Studiert hat er die Fächer Englisch und Biologie in Köln. Danach absolvierte er sein Referendariat in Paderborn. An der Josef Annegarn-Schule wird er nun Englisch und Naturwissenschaften unterrichten.